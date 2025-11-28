БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Столична община ще обжалва решението на съда, който спря...
Чете се за: 00:50 мин.
Кметът на Варна Благомир Коцев излезе от ареста
Чете се за: 02:22 мин.
Бюджетната процедура ще продължи, план-сметката няма да...
Чете се за: 01:57 мин.
Започва оценката на щетите след наводненията в Сандански
Чете се за: 01:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Властите започнаха оценка на щетите от проливните валежи в Югозападна България

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: БНТ-Благоевград
A+ A-
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Запази

Бедственото положение в общините Петрич, Сандански, Симитли и Струмяни остава в сила

властите започнаха оценка щетите проливните валежи югозападна българия
Снимка: БТА
Слушай новината

Бедственото положение в общините Петрич, Сандански, Симитли и Струмяни, обявено заради падналите проливни дъждове, остава в сила. Днес властите започнаха оценка на щетите. Жителите на селата най-силно засегнати от водната стихия продължава да подозират, че причина за стихията е нерегламентирано изпускане на язовири.

В следствие на обилните валежи, дерето в село Генерал Тодоров до Петрич започва рязко да се пълни с вода, а натрупаните в него боклуци го задръстват и водят до преливане. По чудо селото е спасено от сериозно наводнение.

Станислав Станков, кмет на с. Генерал Тодоров: "Извадихме късмет, че дъждът спря и имахме време да реагираме от общината отпуснаха багер, който беше на терен през целия ден. Щети все още не мога да кажа какви има, но положението беше критично, със стихиите не можем да се борим, но можем да се преборим с този манталитет всеки да си изхвърля отпадъците където не е обозначено за това."

Не такава обаче е ситуацията в Ново Делчево, където втори ден продължава разчистването на щетите нанесени по къщи, разположени в най-ниската част на селото.

Севда Граматикова: "Аз нямам дрехи, дрехите всички са отвън. Това са нови мебели, които сме купили преди 3 месеца. Хладилник, фризер всички е на терасата, то плуваше всичко. Аз едвам излязох, когато излязох водата вече беше до кръста ми."

Радостина: "Цялото мазе, отдолу дето е пълно с материал приготвен за довършване, всичко отиде."

Катерина Джамбазова: "Искахме да празнуваме Коледа и Нова година, щяхме да слагаме елха… за съжаление не можехме да се израдваме."

Освен с калта и щетите по домовете си днес хората се бореха и с гнева си. Те са сигурни, че причините за наводнението е изпускане на вода от язовирите в района.

Радостина: "Не смятам, че е от дъжда, не може тоя дъжд да напълни този канал и то да дойде водата от един път."

Александрина: "Просто проблема е генерален, освен почистването регулярно на селото, канализация нямаме виждате отпушена, която да поеме тази дъждовна вода, отделно от това имаме проблеми с коритото на реката, което се къса постоянно, не знам дали е изпускан язовира или се е скъсала стена вчера за да придойде такава вода от горната страна на селото, но факт е че тази вода не е дъждовна."

Десислава Граматикова: "Това са язовирни води, които се изпускат с най голямата си глупост в най голямото време, когато вали възможно най много вода през годината."

Отговорът на местната власт.

Атанас Стоянов, кмет на Община Сандански: "По отношение на съмненията за това дали има изпуснати сериозно количество вода от язовирите, информацията, която имаме от държавното предприятие Напоителни системи че това не е е така, но със сигурност това трябва да бъде проверено."

снимки: БТА

Общински комисии в засегнатите от наводненията населени места започнаха огледи и опис на щетите. Подготвят се и необходимите документи за подаване към Междуведомствената комисия по бедствия и аварии.

#петрички села #сандански села #Петричко #бедствено положение #Сандански #наводнения

Последвайте ни

ТОП 24

Съдът спря поскъпването и разширяването на синя и зелена зона в София
1
Съдът спря поскъпването и разширяването на синя и зелена зона в София
Заради любовна драма: Жесток побой завърши с убийство на 23-годишен мъж в Мадан
2
Заради любовна драма: Жесток побой завърши с убийство на 23-годишен...
Хеттрик на Петър Станич донесе престижен успех на Лудогорец в Лига Европа
3
Хеттрик на Петър Станич донесе престижен успех на Лудогорец в Лига...
Парите за гаранцията на Благомир Коцев са събрани от дарения, съобщиха от ПП
4
Парите за гаранцията на Благомир Коцев са събрани от дарения,...
Владислав Горанов: Бюджетът не е оттеглен, приет е на първо четене и стои в дневния ред на НС
5
Владислав Горанов: Бюджетът не е оттеглен, приет е на първо четене...
Откриват пет нови домове за възрастни хора
6
Откриват пет нови домове за възрастни хора

Най-четени

Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ Йоана Миланова и таткото Васил
1
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ...
Дъжд и сняг в неделя
2
Дъжд и сняг в неделя
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през банкомат, ще имам ли такси?
3
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през...
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои заведения затварят
4
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои...
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно дете е с опасност за живота (СНИМКИ)
5
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно...
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското село Поповица
6
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското...

Още от: Регионални

Столична община ще обжалва решението на съда, който спря реформата за паркиране
Столична община ще обжалва решението на съда, който спря реформата за паркиране
Въвеждат временна организация на сметосъбирането в "Изгрев", "Подуяне" и "Слатина" Въвеждат временна организация на сметосъбирането в "Изгрев", "Подуяне" и "Слатина"
Чете се за: 05:05 мин.
Министър Иванов за ситуацията в Благоевградско: Всички екипи са в готовност да реагират Министър Иванов за ситуацията в Благоевградско: Всички екипи са в готовност да реагират
Чете се за: 01:05 мин.
Апелативният съд във Варна постави под домашен арест надзирател, обвинен за вземане на подкуп Апелативният съд във Варна постави под домашен арест надзирател, обвинен за вземане на подкуп
Чете се за: 01:25 мин.
Ако тръгвате на път, подгответе автомобилите за зима, съветват от АПИ Ако тръгвате на път, подгответе автомобилите за зима, съветват от АПИ
Чете се за: 01:27 мин.
Поставиха стълбове в средата на тротоар на централна улица в Благоевград Поставиха стълбове в средата на тротоар на централна улица в Благоевград
Чете се за: 02:10 мин.

Водещи новини

Столична община ще обжалва решението на съда, който спря реформата за паркиране
Столична община ще обжалва решението на съда, който спря реформата...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
"Нямам търпение истината да излезе наяве": Варненският кмет е на свобода (ОБЗОР) "Нямам търпение истината да излезе наяве": Варненският кмет е на свобода (ОБЗОР)
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Бюджетната процедура ще продължи, план-сметката няма да бъде изтеглена Бюджетната процедура ще продължи, план-сметката няма да бъде изтеглена
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Мир срещу земя? Украйна е изправена пред тежки дни на избор Мир срещу земя? Украйна е изправена пред тежки дни на избор
Чете се за: 03:30 мин.
По света
След обиски в Киев: Началникът на кабинета на Зеленски подаде оставка
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Спор в парламента: Борисов, Мирчев и Василев си размениха остри...
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Изплащането на пенсиите и коледните добавки започва на 5 декември
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Толкамерите уловили нарушител с 248 км/ч на пътя Равадиново –...
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ