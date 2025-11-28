Властите започнаха оценка на щетите от проливните валежи в Югозападна България

Бедственото положение в общините Петрич, Сандански, Симитли и Струмяни, обявено заради падналите проливни дъждове, остава в сила. Днес властите започнаха оценка на щетите. Жителите на селата най-силно засегнати от водната стихия продължава да подозират, че причина за стихията е нерегламентирано изпускане на язовири.

В следствие на обилните валежи, дерето в село Генерал Тодоров до Петрич започва рязко да се пълни с вода, а натрупаните в него боклуци го задръстват и водят до преливане. По чудо селото е спасено от сериозно наводнение.

Станислав Станков, кмет на с. Генерал Тодоров: "Извадихме късмет, че дъждът спря и имахме време да реагираме от общината отпуснаха багер, който беше на терен през целия ден. Щети все още не мога да кажа какви има, но положението беше критично, със стихиите не можем да се борим, но можем да се преборим с този манталитет всеки да си изхвърля отпадъците където не е обозначено за това."

Не такава обаче е ситуацията в Ново Делчево, където втори ден продължава разчистването на щетите нанесени по къщи, разположени в най-ниската част на селото.

Севда Граматикова: "Аз нямам дрехи, дрехите всички са отвън. Това са нови мебели, които сме купили преди 3 месеца. Хладилник, фризер всички е на терасата, то плуваше всичко. Аз едвам излязох, когато излязох водата вече беше до кръста ми." Радостина: "Цялото мазе, отдолу дето е пълно с материал приготвен за довършване, всичко отиде." Катерина Джамбазова: "Искахме да празнуваме Коледа и Нова година, щяхме да слагаме елха… за съжаление не можехме да се израдваме."

Освен с калта и щетите по домовете си днес хората се бореха и с гнева си. Те са сигурни, че причините за наводнението е изпускане на вода от язовирите в района.

Радостина: "Не смятам, че е от дъжда, не може тоя дъжд да напълни този канал и то да дойде водата от един път." Александрина: "Просто проблема е генерален, освен почистването регулярно на селото, канализация нямаме виждате отпушена, която да поеме тази дъждовна вода, отделно от това имаме проблеми с коритото на реката, което се къса постоянно, не знам дали е изпускан язовира или се е скъсала стена вчера за да придойде такава вода от горната страна на селото, но факт е че тази вода не е дъждовна." Десислава Граматикова: "Това са язовирни води, които се изпускат с най голямата си глупост в най голямото време, когато вали възможно най много вода през годината."

Отговорът на местната власт.

Атанас Стоянов, кмет на Община Сандански: "По отношение на съмненията за това дали има изпуснати сериозно количество вода от язовирите, информацията, която имаме от държавното предприятие Напоителни системи че това не е е така, но със сигурност това трябва да бъде проверено."

снимки: БТА

Общински комисии в засегнатите от наводненията населени места започнаха огледи и опис на щетите. Подготвят се и необходимите документи за подаване към Междуведомствената комисия по бедствия и аварии.