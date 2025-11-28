Премиерът инспектира скъсаните диги на "Напоителни системи" в Симитли

Премиерът Росен Желязков отиде в района на Симитли, за да инспектира лично скъсаните диги на "Напоителни системи" по поречието на Струма. От там обявиха, че във вчерашния ден се е покачило значително нивото на р. Градевска.

Росен Желязков, министър-председател: "Първо да видим къде са къщите на хората.

- Аз съм в квартала, в който се наводнихме през 2011 година.

- Къде е къщата?

- Къщата се намира в най-ниската част. Тогава имаше 1,80 м вода.

- Снеже, какво правите?"

Снежина Динева, изп. директор на "Напоителни системи": "Вследствие на обилните валежи се покачи рязко нивото на река Градевска, предприехме спешни, неотложни аварийно-възстановителни работи, тъй като беше разрушена тук дигата."

Росен Желязков, министър-председател: "Наблюдават Студена, нали така? Много е важно да има пълна прогноза и прозрачност, ако се наложи изпускане на Студена. Хората да са наясно. BG-ALERT нали има готовност?"

"Имаме готовност не само като областна администрация, но и кметовете са предупредени."