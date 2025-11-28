БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Кметът на Варна Благомир Коцев излезе от ареста
Чете се за: 02:22 мин.
Бюджетната процедура ще продължи, план-сметката няма да...
Чете се за: 01:57 мин.
Започва оценката на щетите след наводненията в Сандански
Чете се за: 01:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Шофьорът на камиона, убил в катастрофата трима души в Пловдив, остава в ареста

от БНТ , Източник: БТА , Репортер: Владислава Миланова
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
24-годишният мъж обяснил, че се разсеял заради мобилния си телефон

Шофьорът на камиона, убил в катастрофата трима души в Пловдив, остава в ареста
Снимка: БТА
Окръжният съд в Пловдив постанови мярка за неотклонение "задържане под стража" на шофьора на камиона от катастрофата със загинало семейство на Околовръстния път на Пловдив.

Джунейт Дюлгеров е отказал да даде обяснения, коментира пред журналисти прокурор Владимир Вълев. По думите му до инцидента се стига след загуба на внимание от страна на Дюлгеров, като най-вероятно се касае за използване на мобилен телефон.

На 24-годишния шофьор е повдигнато обвинение за причиняване на смърт по непредпазливост на повече от едно лице, което е особено тежък случай. Държавното обвинение настояваше за мярка за неотклонение "задържане под стража". По това обвинение е предвидено наказание от 15 до 20 години затвор.

Справката за нарушения на пътя на Дюлгеров е четири страници, каза Вълев. Той има книжка за тир от две години, като за периода оттогава досега има десет наказателни постановления и 20 фиша - всякакви нарушения на Закона за движение по пътищата. Именно системното неспазване на закона води до този трагичен инцидент, коментира още прокурорът. Едно от нарушенията е за това, че е шофирал без книжка. Прокурорът посочи, че загиналата шофьорка има свидетелство за правоуправление от повече от 20 години и има едва две нарушения.

Защитникът на Дюлгеров - адвокат Георги Кутрянски, поиска в съдебната зала на подзащитния му да бъде наложена мярка "домашен арест". От събраните до момента доказателства не може да се направи предположение, че той може да извърши друго престъпление, а деянието, което е извършил, е по непредпазливост, посочи юристът. Той допълни, че Дюлгеров е млад, неосъждан, трудово зает, с добри характеристични данни. Той е родом от Смолян, живее под наем в Пловдив, работи в транспортна фирма като шофьор. Дюлгеров има два автомобила, които шофира той и членове на семейството му, като всички нарушения се пишат на негово име и той ги заплаща, въпреки, че не всички са извършени от него, коментира Кутрянски.

В залата присъстваха близки на Дюлгеров.

Решението на съда може да бъде обжалвано пред Апелативен съд - Пловдив.

