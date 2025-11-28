Папата и Вселенският патриарх прочетоха заедно Символа на вярата в Турция

На втория ден от посещението си в Турция папа Лъв XIV участва в отбелязването на 1700-ата годишнина от Никейския църковен събор.



Церемонията се проведе на мястото, на което през 325 година се провежда Първия Вселенски събор - базиликата "Свети Неофит" близо до днешния град Изник. При останките от древния храм папа Лъв XIV, Вселенският патриарх Вартоломей и християнски лидери от Близкия Изток прочетоха заедно текста на Символа на вярата. Той е приет на събора преди 1700 години и се използва и до днес от повечето християни по света.

Снимки: АП/БТА и ЕПА/БГНЕС

По-рано днес папа Лъв XIV отслужи литургия пред множество вярващи в най-голямата католическа катедрала в Истанбул - "Свети Дух".