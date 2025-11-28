Ивайло Мирчев: Този бюджет е абсолютно обявяване на война на средната класа в България

Този бюджет е абсолютно обявяване на война на средната класа в България. Това заяви в предаването "Още от деня" Ивайло Мирчев, депутат от ПП-ДБ и съпредседател на „Да, България“.

"Деление на класи няма. Това, което той (бел.ред. Пеевски) казва, че всички хора са еднакви. Ние не мислим, че всички хора са еднакви. Хората са различни, има хора с различна ценностна система. Това, което ние казваме обаче, е, че за разлика от Пеевски, който още през 2013 година обяви война на средната класа, Борисов го направи сега."

По думите на Мирчев няма спор чий е бил протестът в средата на седмицата.

"Никой не спори за авторството. Протестът е на хората, на гневните хора, които излязоха, недоволни от това, което се случва в държавата. Той не е на една партия, не е на няколко партии, не е на нито една работодателска организация, не е на Борисов, не е на Пеевски, той е на хората, които просто излязоха.“

Депутатът заяви, че от ПП-ДБ са повярвали на думите на Борисов, че бюджетът ще бъде оттеглен, но са сбъркали.

"Ами, ако вярваме на политиците в България, след като един политик излезе и каже - чух хората на протеста, защото Борисов това направи. Той каза „За мен е важно всеки един протестиращ и неговото мнение. И тъй като чух протеста, оттеглих бюджета.“ Тогава обявихме успех на протеста. И това беше логичното действие. Само че, няколко часа по-късно, Пеевски през Атанас Зафиров му поиздърпа ушите и Борисов си промени мнението и оттеглянето на бюджета отпадна."

Според думите на народния представител от ПП-ДБ са правили различни предложения за промяна на бюджета, но не са били чути.

"Ние от месеци, повтаряме и предлагахме, между другото, бяхме активни не просто да недоволстваме от това, което управляващите предлагат, предлагахме реформаторски, десни мерки, доста разумни мерки, така че бюджетът да изглежда добре, да не ни задължава към нашите деца и внуци, да има реформаторски дух, не просто на калпак да се увеличават заплатите, да има оптимизация в различни сфери, нищо от това. Нито едно от нашите предложения не влезе. Вместо това, видяхме едни нови 20 милиарда, с които ние ще задлъжнеем, влизане в дългова спирала, влизане в румънски, в гръцки сценарий, увеличаване на заплатите в МВР с 68%, в ДАНС със 100%, но пък за младите лекари 0%. Столичната библиотека от 3 години заплатите не са увеличавани с нито стотинка, бяха им предложени преди няколко месеца 7-8 стотинки да им ги вдигнат, което беше обида. Очевидно, за едни може, за други не може. "

Мирчев обясни, защо от ПП-ДБ обявиха готовност за нов протест.

"Борисов постоянно си нарушава обещанията и тъй като ние не искаме да бъдем излъгани и очевидно ще видим колко души в понеделник в 6 вечерта също няма да искат да бъдат излъгани. Правим отново този протест, който пак да кажа - той не е наш протест. Той е протест на ядосаните хора. "

