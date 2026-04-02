ЦИК: Постигнато е съгласие за разпределението на всички СИК-ове извън страната

Постигнато е съгласие за разпределението на всички секционни избирателни комисии извън страната, каза на брифинг заместник-председателят и говорител на ЦИК Росица Матева.

Росица Матева - заместник-председател на ЦИК: "През нощта, в 4:00 часа, са приключили консултациите в ЦИК по съставите на СИК извън страната. Те ни информираха, че е постигнато съгласие за разпределението на всички СИК-ове извън страната. Предстои да получим предложенията за поименния състав на СИК. Срокът за назначаване от страна на ЦИК е 6 април."

Днес в Министерството на електронното управление е започнало предоставянето на изходния код за гласуване с машини.

На 4 април изтича срокът за подаване на заявления за граждани, живеещи на различно място от адреса си по регистрация – те могат да подадат заявление за гласуване в местната администрация, каза още Росица Матева.

Същият е и срокът за заявления за избиратели, желаещи да гласуват с подвижна избирателна кутия.

В неделя изтича и срокът за подаване на заявления за гласуване от членове на СИК. Те могат да подадат заявлението си освен по електронен път и в общинската администрация.

Заместник-председателят на ЦИК демонстрира и как се попълва протокола за гласуване.