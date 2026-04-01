Кабинетът публикува цялото споразумение между България и Украйна

Кабинетът на премиера Андрей Гюров публикува целия текст на споразумението за сътрудничество в областта на сигурността между Република България и Украйна.

"Във връзка с медийни запитвания относно подписаното двустранно Споразумение за сътрудничество в областта на сигурността между Република България и Украйна публикуваме целия текст на документа. Както е посочено в Заключителните разпоредби на текста, това споразумение не попада в обхвата на Виенската конвенция за правото на договорите (1969 г.). Това означава, че той не попада в приложното поле на Закона за международните договори на Република България, като не съдържа правнообвързващи ангажименти, а възможности за допълнително развитие на съвместни отбранителни способности. Изпълнението на конкретните мерки остава зависимо от текущото национално законодателство и съответните решения на парламента", посочват от пресслужбата на Министерски съвет.