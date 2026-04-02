Незаконно съхранявани боеприпаси откриха в къща край Банево, задържан е руски гражданин

Служители на "Криминална полиция" в Бургас разкриха незаконно съхранявани боеприпаси при претърсване на частен имот край квартал "Банево".

Акцията е проведена на 1 април в местността "Острица-2", където в жилище, обитавано от 54-годишен руски гражданин с постоянно пребиваване у нас, са открити и иззети общо над 270 боеприпаса от различни калибри.

Сред намереното са 192 патрона калибър 9 мм, 20 патрона калибър 22 и 64 патрона 12-ти калибър, както и въздушна пушка с оптика.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа, а по случая е образувано досъдебно производство. Разследването продължава.