ИЗВЕСТИЯ

Тестват Националната система за ранно предупреждение и...
Чете се за: 00:45 мин.

Политически коментари в парламента за корупционния скандал в "Автомобилна администрация"

Вера Александрова от Вера Александрова
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
Снимка: БГНЕС/Архив
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Управляващите предлагат да се закрие ИА "Автомобилна администрация" след скандалния случай от последните дни, в който служители на агенцията поискаха подкуп от екипа на Роби Уилямс. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че правителството има две теми, с които трябва да се справи.

Бойко Борисов коментира, че две са най-важните задачи пред правителството, с които то трябва да се справи - решаване на проблемите с водата и цените. Естествено, темата с подкупните служители отекна и в парламента. От "Демократична България" предлагат тези служители да носят бодикамери, за да може да се проследява поведението им. От ГЕРБ пък отидоха още по-далеч - предлагат агенцията да бъде закрита.

Ивайло Мирчев, ПГ на ПП-ДБ: "Много трудно е да намериш некорумпиран даяджия, когато им се сложат тези камери по начина, по който го предложихме, между другото, в МВР, ако помните. Там ДПС и ГЕРБ отказаха да се регламентира носенето на бодикамери – в резултат на което полицаите ги слагат когато си искат. За да не става това и в ДАИ, сме предложили промяна в Закона. Тази промяна се надяваме сега да бъде гласувана, за да може на концерта на Iron Maiden да не се налага да проверяваме пак дали работи системата."

Бойко Борисов, председател на ПГ на ГЕРБ-СДС: "И боди да им сложат – все тая. Моето предложение е да се закрие тази агенция незабавно. Претоварване на колите – толсистемата, превишена скорост – толсистемата, всичко – толсистемата. И накрая трябва да има един катаджия, който да…"

Делян Пеевски, председател на ПГ на "ДПС – Ново начало": "По тази тема подкрепям Борисов. Разговаряхме сутринта да ги закрием направо. Ще го помислим – в МВР ли, къде да се прехвърли, но след това, което се видя – ДАИ трябва веднага да бъде закрита."

Асен Василев, ПГ на ПП-ДБ: "Дойде Роби Уилямс и закрихме ДАИ! Чудя се кой трябва да дойде, за да закрием прокуратурата. Ако трябва да се правят промени в ДАИ, те трябва да бъдат обмислени на база на това какви са функциите на ДАИ, а не на база на това, че някой се е изложил пред чужденците."

Кирил Добрев, ПГ на "БСП - Обединена левица": "Не е нормално един товарен автомобил да бъде спиран от три, даже четири контролни органа. Тя е обсъждана и с премиера, и с министъра на транспорта. Така че, както обединихме камерите – общинските и тези на КАТ, и глобите стават само от КАТ, така да имаме и единен контролен орган за движението по пътищата."

Хасан Адемов, ПГ на АПС: "Ако закриването на тази институция ще реши проблемите с корупцията в този сектор – изобщо в държавата, сме съгласни! Но това предложение по-скоро ми прилича на рефрена: "Няма човек, няма институция, няма проблем."

Ивелин Михайлов, председател на ПГ на "Величие": "При автоматизация на процесите в момента, както е с толсистемата – нормално е да се закрият. Има други електронни уреди, които изчисляват и вече наистина КАТ са достатъчно на брой хора, за да могат да извършват тази дейност."

снимки: БТА, БГНЕС/Архив

От опозицията сигнализираха също, че се очертава сериозна дупка в бюджета и призоваха за спешни мерки. От ГЕРБ увериха, че приходните агенции ще направат необходимото да се справят с този проблем.

Вижте още в прякото включване на Вера Александрова

#подкуп "Автомобилна администрация" #политически коментари #ИА "Автомобилна администрация"

