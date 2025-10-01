Румен Радев удостои с почетни плакети националите по волейбол

Президентът на България Румен Радев удостои с почетни плакети националите на България по волейбол, както и техните треньори и ръководството на федерацията. Събитието се проведе от 11:00 часа в Гербовата зала на „Дондуков“ 2. Награждаването е по повод спечелените сребърни медали на българския отбор на световното първенство във Филипините.

Румен Радев първо награди Джанлоренцо Бенджини, а след това и останалите членове на треньорския щаб. Специален плакет получи и легендарният състезател и настоящ президент на родната федерация по волейбол – Любомир Ганев.

„От няколко дни България е в еуфория и причината са гостите на президентската институция. Всички изживяхме победоносния ви път към върха на волейбола. Донесохте ни велика обединяваща емоция, припомнила ни славното Американско лято. Няма да се обръщам към вас с момчета. Днес вие сте достойни български мъже“, каза президентът Радев.

„Преди 2 години ви съобщих, че сте лъч надежда за българския спорт, а днес сте лъчът надежда, от който се нуждаеше цяла България. Това, което постигнахте, е нещо много повече от спортен триумф. Вие не само се борихте за всяка топка и постигахте победа след победа. С всяка извоювана точка вие извайвахте образа на една нова България пред очите ни. България, в която успяваш не с тарикатлък, схеми и послушание, а с труд, воля, интелект и отговорност. С воля, талант и характер, вложени в общото дело. Вие давате на обезверените вяра в нашата сила и надежда за бъдещето. Помогнахте ни да вдигнем глава и да видим, че е израснало едно силно и способно поколение. Погледите на хиляди български деца са вперени с вас. Те искат да растат като вас и да бъдат достойни като вас. Вярвам, че няма да предадете техните мечти“, завърши емоционално президентът.



Думата получи и лидерът на националния отбор Алекс Грозданов, който гарантира, че усилената работа на момчетата ще продължи:

„Искам да благодаря за цялата подкрепа, която получихме и възможността, че можем да защитаваме честта на нашата държава. Горди сме, че носим флага и съм сигурен, че ще продължим да работим по този начин“, сподели капитанът.

Много сме горди, че успяхме да сплотим цяла България, заяви президентът на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев.

„Много сме горди, че сме тук пред вас, че успяхме да сплотим цяла България, да изкараме хората по площадите, по улиците. Да дадем възможност на всички да видите тези успехи, които постигнахме. Ние ги постигнахме за вас, за България. Уверявам ви, че ще продължим да го правим", коментира още Ганев.

Подробности вижте във видеото!