640 нарушения за 4 месеца: Общинските камери в Пловдив засичат нагли шофьори

Над 600 шофьори в нарушение са заснети от пътните камерите в Пловдив. Данните са за последните четири месеца, откакто общинските камери в града бяха свързани със системата на полицията. Служителите на Центъра за управление на трафика наблюдават всекидневни опасни ситуации, а нарушителите получават глоба.

24 са камерите, монтирани на основните булеварди в града, които следят денонощно трафика. Най-честите нарушения, които регистрират, са неправилно престрояване, изпреварване и преминаване на червен светофар.

инж. Ангел Велчев – Център за управление на трафика: "Автомобилите, за да избегнат опашката карат в насрещното, за да отидат най-отпред на светофара. Преминават на червено. Неспазване на лентите – от крайна дясна искат да карат направо или средна лента искат да завиват надясно, което като се уцелят двама, които искат да нарушат правилника – най-често си правят ПТП. Скоро имахме ПТП през нощта, пред нашия офис. Човекът не можа да вземе завоя и се блъсна в бензиностанцията.

Уловените от камерите нарушения се виждат в реално време и от служителите на полицията.

инсп. Стоян Войводов – "Пътна полиция" - Пловдив: "За периода който споменах - около месец юни досега са 640 заснети нарушения като около 570 от тях са отработени тоест водачите са наказани. Като цяло нарушенията се работят с приоритет и доста бързо."

Кадрите се пазят в системата до 20 дни. По данни на полицията, видеонаблюдението дисциплинира голяма част от водачите.

Шофьорите обаче са на друго мнение:

- Честно казано аз не виждам някаква разлика в града. - Трябва да се насърчава това да се ползва повече градския транспорт, тъй като всеки пътува с кола нанякъде, изглежда че всеки има поне две коли, тъй като хем градът е препълнен с коли, хем и паркоместата са винаги препълнени. - Много е задръстен градът навсякъде, но винаги съм си мислел, че всичко е регулирано достатъчно добре, просто колите са прекалено много.

До края на годината още няколко кръстовища в града ще бъдат оборудвани с видеокамери. Пловдив ще се сдобие и със 6 стационарни устройства за засичане на скоростта.