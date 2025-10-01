БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Девет души са пострадали при катастрофа между бус и спрял...
Чете се за: 00:45 мин.
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: И втората проба на...
Чете се за: 01:40 мин.
Обилни валежи в област Ямбол се очакват в следващите два...
Чете се за: 00:50 мин.
Тестват Националната система за ранно предупреждение и...
Чете се за: 00:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

640 нарушения за 4 месеца: Общинските камери в Пловдив засичат нагли шофьори

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Антоанета Андреева
A+ A-
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Запази

24 камери следят движението в града, записите се изпращат директно в МВР

Снимка: БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Над 600 шофьори в нарушение са заснети от пътните камерите в Пловдив. Данните са за последните четири месеца, откакто общинските камери в града бяха свързани със системата на полицията. Служителите на Центъра за управление на трафика наблюдават всекидневни опасни ситуации, а нарушителите получават глоба.

24 са камерите, монтирани на основните булеварди в града, които следят денонощно трафика. Най-честите нарушения, които регистрират, са неправилно престрояване, изпреварване и преминаване на червен светофар.

инж. Ангел Велчев – Център за управление на трафика: "Автомобилите, за да избегнат опашката карат в насрещното, за да отидат най-отпред на светофара. Преминават на червено. Неспазване на лентите – от крайна дясна искат да карат направо или средна лента искат да завиват надясно, което като се уцелят двама, които искат да нарушат правилника – най-често си правят ПТП. Скоро имахме ПТП през нощта, пред нашия офис. Човекът не можа да вземе завоя и се блъсна в бензиностанцията.

Уловените от камерите нарушения се виждат в реално време и от служителите на полицията.

инсп. Стоян Войводов – "Пътна полиция" - Пловдив: "За периода който споменах - около месец юни досега са 640 заснети нарушения като около 570 от тях са отработени тоест водачите са наказани. Като цяло нарушенията се работят с приоритет и доста бързо."

Кадрите се пазят в системата до 20 дни. По данни на полицията, видеонаблюдението дисциплинира голяма част от водачите.

Шофьорите обаче са на друго мнение:

- Честно казано аз не виждам някаква разлика в града.

- Трябва да се насърчава това да се ползва повече градския транспорт, тъй като всеки пътува с кола нанякъде, изглежда че всеки има поне две коли, тъй като хем градът е препълнен с коли, хем и паркоместата са винаги препълнени.

- Много е задръстен градът навсякъде, но винаги съм си мислел, че всичко е регулирано достатъчно добре, просто колите са прекалено много.

До края на годината още няколко кръстовища в града ще бъдат оборудвани с видеокамери. Пловдив ще се сдобие и със 6 стационарни устройства за засичане на скоростта.

#общински камери #управление на трафика #нарушители на скоростта #нарушители на пътя #"Пътна полиция" #Пловдив

Последвайте ни

ТОП 24

Тържествената церемония на площад "Св. Александър Невски" по посрещането на сребърните медалисти (СТУДИО)
1
Тържествената церемония на площад "Св. Александър Невски"...
Оставиха в ареста двамата мъже, взели подкуп от екипа на Роби Уилямс
2
Оставиха в ареста двамата мъже, взели подкуп от екипа на Роби Уилямс
69 са вече жертвите на земетресението във Филипините
3
69 са вече жертвите на земетресението във Филипините
Бойко Борисов предлага незабавно да се закрие ИА "Автомобилна администрация"
4
Бойко Борисов предлага незабавно да се закрие ИА "Автомобилна...
Изписаха от болницата 4-годишния Мартин, прегазен от АТВ в "Слънчев бряг"
5
Изписаха от болницата 4-годишния Мартин, прегазен от АТВ в...
Президентът Румен Радев връчи почетни плакети на националите по волейбол
6
Президентът Румен Радев връчи почетни плакети на националите по...

Най-четени

България се изправя срещу Италия във финала на световното първенство по волейбол
1
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
2
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол...
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното първенство по волейбол
3
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното...
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати на площад „Св. Александър Невски“
4
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати...
Паднало дърво забави бързия влак Варна - София, има леко пострадал пътник
5
Паднало дърво забави бързия влак Варна - София, има леко пострадал...
Крадци се опитаха да задигнат демонтираните части от Паметника на Съветската армия
6
Крадци се опитаха да задигнат демонтираните части от Паметника на...

Още от: Регионални

Девет души са пострадали при катастрофа между бус и спрял тир в София (СНИМКИ)
Девет души са пострадали при катастрофа между бус и спрял тир в София (СНИМКИ)
Обилни валежи в област Ямбол се очакват в следващите два дни (КАРТИ) Обилни валежи в област Ямбол се очакват в следващите два дни (КАРТИ)
Чете се за: 00:50 мин.
Съдът потвърди премахването на незаконни конструкции на автокъща в Борисовата градина Съдът потвърди премахването на незаконни конструкции на автокъща в Борисовата градина
Чете се за: 01:35 мин.
Започна дългоочакваното брегоукрепване на плажа в Ахтопол Започна дългоочакваното брегоукрепване на плажа в Ахтопол
Чете се за: 00:42 мин.
Два автобуса се сблъскаха тази сутрин в Пловдив (СНИМКИ) Два автобуса се сблъскаха тази сутрин в Пловдив (СНИМКИ)
Чете се за: 01:30 мин.
Обучават спасителни кучета и техните водачи край Банско Обучават спасителни кучета и техните водачи край Банско
Чете се за: 00:52 мин.

Водещи новини

Девет души са пострадали при катастрофа между бус и спрял тир в София
Девет души са пострадали при катастрофа между бус и спрял тир в София
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: И втората проба на Никола Бургазлиев е положителна за наркотици Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: И втората проба на Никола Бургазлиев е положителна за наркотици
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Обилни валежи в област Ямбол се очакват в следващите два дни (КАРТИ) Обилни валежи в област Ямбол се очакват в следващите два дни (КАРТИ)
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
И депутатите приеха световните вицешампиони по волейбол И депутатите приеха световните вицешампиони по волейбол
Чете се за: 01:25 мин.
Общество
Президентът Румен Радев връчи почетни плакети на националите по...
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Политически коментари в парламента за корупционния скандал в...
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
Експлозия в Мюнхен: Затвориха "Октоберфест"
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Слънце за последно днес – идват дъжд, мокър сняг и силен вятър
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ