Любо Ганев: С Бленджини работим по 5-годишен план

Много щастлив и радостни от това, което постигнахме. Надявам се да продължаваме така. Показахме, че само заедно – обединени, можем да постигнем много. Това каза в студиото на БНТ президентът на БФ Волейбол Любомир Ганев, който бе гост в предаването „Денят започва“.

„Не само аз, момчетата също бяха възхитени от вчерашния ден. Искам да поздравя колегите от федерацията по волейбол, които успяха за кратко време да организират това нещо и да направим едно достойно посрещане на тези момчета, защото те наистина го заслужават. Те за първи път изпитаха подобно нещо. Всички бяха много възхитени. Стана страхотно“, коментира Ганев относно емоциите от вчерашния ден при завръщането на отбора от Филипините.

Президентът на родната федерация по волейбол сподели мнението си дали резултатите са били изненада.

„Не бих казал. Всичко беше закономерно и планирано. Ние си поставихме една голяма цел още преди две години – класиране на Олимпийските игри в Лос Анджелис. За да постигнем тези неща, трябва да има няколко фактора. Единият фактор – да имаме обигран състав. Тези момчета, последните 4-5 години, спечелиха всичко при подрастващите. Те всяка година се връщаха с медал. За да минат на ниво мъже им трябва много добър треньор, който да слушат и да му вярват сляпо, каквото и да кажа да изпълняват. След това, ние като федерация, на треньора трябваше да подсигурим страхотен щаб. Защото треньорът има идеите, но има още поне 6-7 човека, които му помагат тези идеи да се реализират. Най-важната цел беше тези състезатели, които вече бяха свикнали да побеждават през годините, да започнат да го правят и при мъжете. Ние като федерация трябваше да им осигурим всички условия, от които имат нужда“, каза Ганев.

Той разкри и как се е стигнало до назначаването на селекционера Джанлоренцо Бленджини.

„Един ден се чух с Кико (Бленджини) и той ми каза, че имаме страхотен млад отбор. Със страхотен потенциал. Каза, че е готов да дойде, ако някога решим да търсим треньор. Каза ми, че вярва в този отбор. Все пак Кико Бленджини беше треньор 5 години на националния отбор на Италия, има сребърен медал от Олимпиада. Той много добре познава един състезател. Един ден ми дойде идея да му се обадя, но му казах, че искам ангажиментът да е целогодишен. Разбрахме се, стиснахме си ръцете. Направихме 5-годишен план. За нас това е много голямо предизвикателство, не само финансово, защото заплатата, която подсигурихме, е може би 3 пъти по-голяма от това, което сме давали досега на някого. Постепенно щабът започна да се избистря“, каза Ганев.

Президентът на БФ Волейбол коментира още любопитни теми около новите спортни герои на България. Вижте целия разговор с него във видеото!