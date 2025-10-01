Мирният план за Газа - какъв е отговорът на Хамас

Палестинската групировка Хамас все още не е отговорила дали приема мирния план на американския президент.

Доналд Тръмп предупреди, че Хамас рискува "да плати в ада", ако не приеме предложението.

Вчера Тръмп даде на групировката 3-4 дни за отговор.

От Катар, който посредничи във войната, съобщиха, че са предали на Хамас мирния план и увериха, че те го "проучват отговорно".

Новият мирен план на Тръмп предвижда освобождаване на заложниците и пускане на свобода на палестински затворници 72 часа след влизане на споразумението в сила, както и създаване на международен съвет, който да помага за управлението в Ивицата.