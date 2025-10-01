Неформална среща на върха в Копенхаген: Лидерите от ЕС обсъждат подкрепата за Украйна

Лидерите на страните от Европейския съюз се събират днес на неформална среща на върха в Копенхаген, на която ще обсъдят укрепването на европейската отбрана, включително в контекста на зачестилите напоследък нарушения на въздушното пространство на редица държави от страна на Русия.

Лидерите ще обсъдят и подкрепата за Украйна, както и перспективите на страната за членство в ЕС. България ще бъде представена на форума от премиера Росен Желязков.

Тази вечер държавните и правителствени ръководители ще присъстват на официална вечеря, давана в тяхна част от краля на Дания Фредерик X и кралица Мери.

Утре ще се проведе среща на европейската политическа общност, в която освен страните от ЕС участват 20 други европейски държави.

Основните точки в дебатите ще бъдат хибридните и традиционни заплахи за Европа, икономическата стабилност и миграцията.

Росен Желязков ще се включи в кръгла маса на тема "Миграция – ефективен контрол на миграционните потоци". В Копенхаген премиерът ще се срещне и с представители на българската общност в Дания.





