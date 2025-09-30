Фенската любов заля площад "Св. Александър Невски" и зарадва волейболните герои

В знак на признателност, жителите на столицата възнаградиха волейболните герои с всенародната си обич.

Сълзи от щастие, радост и гордост. Българските "лъвове" накараха хиляди да скандират имената им. Днес всички сърца пред храм-паметник "Св. Александър Невски" туптяха в един ритъм. Ритъмът на благодарността към младите ни волейболни национали.

"Емоцията е невероятна. Откакто се помня гледам волейбол. Нямат лимит, небето е лимитът. Те са космически. Надяваме се да ни стане навик, да сме тук и да ги посрещаме", сподели една от развълнуваните фенки.

"Дойдохме да подкрепим успеха на нашите. Да ги подкрепим с надежда да има все такива представяния", допълни друг привърженик.