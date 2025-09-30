БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Оставиха в ареста двамата мъже, взели подкуп от екипа на...
Чете се за: 06:00 мин.
Тържествената церемония на площад "Св. Александър...
Чете се за: 04:30 мин.
България посрещна като герои световните вицешампиони по...
Чете се за: 02:00 мин.
Световните вицешампиони са в Истанбул и очакват полета за...
Чете се за: 02:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Фенската любов заля площад "Св. Александър Невски" и зарадва волейболните герои

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:55 мин.
Спорт
Запази

Привържениците не спестиха хвалбите си към сребърните медалисти.

ВОЛЕЙБОЛ - ПОСРЕЩАНЕ
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Scroll left Scroll right
Слушай новината

В знак на признателност, жителите на столицата възнаградиха волейболните герои с всенародната си обич.

Сълзи от щастие, радост и гордост. Българските "лъвове" накараха хиляди да скандират имената им. Днес всички сърца пред храм-паметник "Св. Александър Невски" туптяха в един ритъм. Ритъмът на благодарността към младите ни волейболни национали.

"Емоцията е невероятна. Откакто се помня гледам волейбол. Нямат лимит, небето е лимитът. Те са космически. Надяваме се да ни стане навик, да сме тук и да ги посрещаме", сподели една от развълнуваните фенки.

"Дойдохме да подкрепим успеха на нашите. Да ги подкрепим с надежда да има все такива представяния", допълни друг привърженик.

Вижте репортажа във видело.

Свързани статии:

България посрещна своите волейболни герои по шампионски
България посрещна своите волейболни герои по шампионски
Площад "Св. Александър Невски" бе залят с обичта на феновете към...
Чете се за: 02:50 мин.
Тържествено посрещане на сребърните медалисти (ВИДЕО)
Тържествено посрещане на сребърните медалисти (ВИДЕО)
Вижте всички изказвания, любопитни моменти и емоции от сцената.
Чете се за: 01:27 мин.
#Мъжки национален отбор по волейбол за мъже #посрещане на световните вицешампиони по волейбол 2025 г.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

България посрещна като герои световните вицешампиони по волейбол
1
България посрещна като герои световните вицешампиони по волейбол
София се готви да посрещне националния ни отбор по волейбол
2
София се готви да посрещне националния ни отбор по волейбол
Тържествената церемония на площад "Св. Александър Невски" по посрещането на сребърните медалисти (СТУДИО)
3
Тържествената церемония на площад "Св. Александър Невски"...
Премиерът Росен Желязков за казуса "Боташ": Договорът вече е задължил "Булгаргаз" с над 600 млн. лв.
4
Премиерът Росен Желязков за казуса "Боташ": Договорът...
"Триумфът на лъвовете": България посреща националите ни по волейбол
5
"Триумфът на лъвовете": България посреща националите ни...
"Някой си е поиграл с боята и четката": Мистериозна пешеходна пътека по диагонал в центъра на София
6
"Някой си е поиграл с боята и четката": Мистериозна...

Най-четени

България се изправя срещу Италия във финала на световното първенство по волейбол
1
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
2
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол...
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
3
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното първенство по волейбол
4
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното...
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати на площад „Св. Александър Невски“
5
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати...
Паднало дърво забави бързия влак Варна - София, има леко пострадал пътник
6
Паднало дърво забави бързия влак Варна - София, има леко пострадал...

Още от: Видео

Спортни новини 30.09.2025 г., 20:50 ч.
Спортни новини 30.09.2025 г., 20:50 ч.
България посрещна своите волейболни герои по шампионски България посрещна своите волейболни герои по шампионски
Чете се за: 02:55 мин.
Любо Ганев: Ще се старая всяка година да имаме международно събитие, за да могат хората да виждат техните идоли Любо Ганев: Ще се старая всяка година да имаме международно събитие, за да могат хората да виждат техните идоли
Чете се за: 02:35 мин.
Тържествено посрещане на сребърните медалисти (ВИДЕО) Тържествено посрещане на сребърните медалисти (ВИДЕО)
Чете се за: 01:27 мин.
Георги Татаров: Такава емоция никога не съм изпитвал Георги Татаров: Такава емоция никога не съм изпитвал
Чете се за: 01:12 мин.
Тържествената церемония на площад "Св. Александър Невски" по посрещането на сребърните медалисти (СТУДИО) Тържествената церемония на площад "Св. Александър Невски" по посрещането на сребърните медалисти (СТУДИО)
Чете се за: 04:30 мин.

Водещи новини

Тържествената церемония на площад "Св. Александър Невски" по посрещането на сребърните медалисти (СТУДИО)
Тържествената церемония на площад "Св. Александър Невски"...
Чете се за: 04:30 мин.
Национални отбори
Оставиха в ареста двамата мъже, взели подкуп от екипа на Роби Уилямс Оставиха в ареста двамата мъже, взели подкуп от екипа на Роби Уилямс
Чете се за: 06:00 мин.
У нас
Световният шампион по лека атлетика за хора с увреждания Ружди Ружди беше посрещнат с аплодисменти в София Световният шампион по лека атлетика за хора с увреждания Ружди Ружди беше посрещнат с аплодисменти в София
Чете се за: 02:45 мин.
Още
"Референдум": Според 73% от българите основната причина за безводието е лошо управление от ВиК "Референдум": Според 73% от българите основната причина за безводието е лошо управление от ВиК
Чете се за: 06:02 мин.
У нас
Бюджет 2026: Фискалният съвет поиска свиване на разходите
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Изписаха от болницата 4-годишния Мартин, прегазен от АТВ в...
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Докладът на Сметната палата отчита ръст от 60% наложени глоби през...
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Хамас има няколко дни да отговори на плана на САЩ за Газа
Чете се за: 05:12 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ