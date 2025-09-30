БНТ
Оставиха в ареста двамата мъже, взели подкуп от екипа на...
17:38, 30.09.2025 (обновена)
Чете се за: 06:00 мин.
Тържествената церемония на площад "Св. Александър...
17:29, 30.09.2025
Чете се за: 04:30 мин.
България посрещна като герои световните вицешампиони по...
10:00, 30.09.2025
Чете се за: 02:00 мин.
Световните вицешампиони са в Истанбул и очакват полета за...
09:11, 30.09.2025
Чете се за: 02:27 мин.
Спортни новини 30.09.2025 г., 20:50 ч.
от
БНТ
20:50, 30.09.2025
Спорт
20:36, 30.09.2025
Докладът на Сметната палата отчита ръст от 60% наложени глоби през...
20:26, 30.09.2025
Измами с имоти "на зелено" разследва Софийската районна...
20:22, 30.09.2025
България посрещна своите волейболни герои по шампионски
20:10, 30.09.2025
Хамас има няколко дни да отговори на плана на САЩ за Газа
20:01, 30.09.2025
Бюджет 2026: Фискалният съвет поиска свиване на разходите
20:00, 30.09.2025
Любо Ганев: Ще се старая всяка година да имаме международно...
19:49, 30.09.2025
Тържествено посрещане на сребърните медалисти (ВИДЕО)
#спортни новини
Спортни новини 30.09.2025 г., 12:25 ч.
Завръщането на сребърните медалисти в България (СТУДИО)
11:42, 30.09.2025
Чете се за: 00:25 мин.
Спортни новини 30.09.2025 г., 06:30 ч.
06:30, 30.09.2025
Спортни новини 29.09.2025 г., 20:50 ч.
20:50, 29.09.2025
Спортни новини 29.09.2025 г., 12:25 ч.
12:25, 29.09.2025
Спортни новини 29.09.2025 г., 06:30 ч.
06:30, 29.09.2025
Водещи новини
Тържествената церемония на площад "Св. Александър Невски"...
19:30, 30.09.2025
Чете се за: 04:30 мин.
Национални отбори
Оставиха в ареста двамата мъже, взели подкуп от екипа на Роби Уилямс
17:37, 30.09.2025 (обновена)
Чете се за: 06:00 мин.
У нас
Световният шампион по лека атлетика за хора с увреждания Ружди Ружди беше посрещнат с аплодисменти в София
17:26, 30.09.2025 (обновена)
Чете се за: 02:45 мин.
Още
"Референдум": Според 73% от българите основната причина за безводието е лошо управление от ВиК
21:20, 30.09.2025
Чете се за: 06:02 мин.
У нас
Бюджет 2026: Фискалният съвет поиска свиване на разходите
20:01, 30.09.2025
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Изписаха от болницата 4-годишния Мартин, прегазен от АТВ в...
20:39, 30.09.2025
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Докладът на Сметната палата отчита ръст от 60% наложени глоби през...
20:36, 30.09.2025
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Хамас има няколко дни да отговори на плана на САЩ за Газа
20:10, 30.09.2025
Чете се за: 05:12 мин.
По света
