България посрещна своите волейболни герои по шампионски

Като истински герой бяха посрещнати българските сребърни медалисти от световното първенство по волейбол във Филипините. Два дни след финала националният отбор се завърна у дома.

Тимът, воден от италианския треньор Джанлоренцо Бленджини, загуби само един от седемте си мача - финала с Италия (1:3). Националите се прибраха у нас тази сутрин с правителствения самолет. Лично министърът на младежта и спорта Иван Пешев отпътува за Истанбул, за да прибере героите. Те кацнаха на българска земя малко след 10:00 часа и бяха посрещнати от роднини, приятели, политици и журналисти. БНТ излъчи пряко пристигането на волейболните герои.

Голямото тържество по повод историческия успех започна в 17:00 на площад „Александър Невски“. На специално изградена сцена събралото се множество забавляваха Ана Ставрева, Елена Попова, Никола Янакиев, Натали Стефанова, Бон-Бон, Братя Аргирови и Фондацията със Славин Славчев.

Световните вицешампиони се придвижиха до площада пред храм паметника "Св. Александър Невски" с открит автобус. Хора с български знамена и снимки на състезателите посрещнаха волейболистите по целия път до площада пред катедралата.

Около 18:00 героите един по един започнаха да излизат на сцената, под съпровода на песента "Притури се планината". Последен се появи треньорът Бленджини, който беше понесен на ръце от играчите.

Отбор и фенове изпяха заедно химна на България.

"Това е България. Благодаря ви! Докато играем за България, всеки един от нас е готов да умре на игрището", каза Симеон Николов.

"Чувствам се най-гордият президент на федерация. И във Филипините усещахме подкрепата ви, благодаря ви и продължавайте да ни подкрепяте", обяви президентът на федерацията Любо Ганев.

"Вие разплакахте България от сърце, Благодарим ви", обърна се към отбора легендата Димитър Каров.

Джанлоренцо Бленджини пък взриви публиката с "Българи юнаци!", на чист български.

Хиляди ликуваха и скандираха "Българи, юнаци", а БНТ ви направи съпричастни на цялата празнична атмосфера с второто си извънредно си студио "Триумфът на лъвовете".

