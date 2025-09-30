БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Оставиха в ареста двамата мъже, взели подкуп от екипа на...
Чете се за: 06:00 мин.
Тържествената церемония на площад "Св. Александър...
Чете се за: 04:30 мин.
България посрещна като герои световните вицешампиони по...
Чете се за: 02:00 мин.
Световните вицешампиони са в Истанбул и очакват полета за...
Чете се за: 02:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

България посрещна своите волейболни герои по шампионски

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Росен Станчев
A+ A-
Чете се за: 02:55 мин.
Спорт
Запази

Площад "Св. Александър Невски" бе залят с обичта на феновете към сребърните медалисти.

българия посрещна своите волейболни герои шампионски
Снимка: БТА
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Като истински герой бяха посрещнати българските сребърни медалисти от световното първенство по волейбол във Филипините. Два дни след финала националният отбор се завърна у дома.

Тимът, воден от италианския треньор Джанлоренцо Бленджини, загуби само един от седемте си мача - финала с Италия (1:3). Националите се прибраха у нас тази сутрин с правителствения самолет. Лично министърът на младежта и спорта Иван Пешев отпътува за Истанбул, за да прибере героите. Те кацнаха на българска земя малко след 10:00 часа и бяха посрещнати от роднини, приятели, политици и журналисти. БНТ излъчи пряко пристигането на волейболните герои.

Голямото тържество по повод историческия успех започна в 17:00 на площад „Александър Невски“. На специално изградена сцена събралото се множество забавляваха Ана Ставрева, Елена Попова, Никола Янакиев, Натали Стефанова, Бон-Бон, Братя Аргирови и Фондацията със Славин Славчев.

Световните вицешампиони се придвижиха до площада пред храм паметника "Св. Александър Невски" с открит автобус. Хора с български знамена и снимки на състезателите посрещнаха волейболистите по целия път до площада пред катедралата.

Около 18:00 героите един по един започнаха да излизат на сцената, под съпровода на песента "Притури се планината". Последен се появи треньорът Бленджини, който беше понесен на ръце от играчите.

Отбор и фенове изпяха заедно химна на България.

"Това е България. Благодаря ви! Докато играем за България, всеки един от нас е готов да умре на игрището", каза Симеон Николов.

"Чувствам се най-гордият президент на федерация. И във Филипините усещахме подкрепата ви, благодаря ви и продължавайте да ни подкрепяте", обяви президентът на федерацията Любо Ганев.

"Вие разплакахте България от сърце, Благодарим ви", обърна се към отбора легендата Димитър Каров.

Джанлоренцо Бленджини пък взриви публиката с "Българи юнаци!", на чист български.

Тържествено посрещане на сребърните медалисти (ВИДЕО)

Хиляди ликуваха и скандираха "Българи, юнаци", а БНТ ви направи съпричастни на цялата празнична атмосфера с второто си извънредно си студио "Триумфът на лъвовете".

Световните вицешампиони благодариха за подкрепата от сцената на площад "Св. Александър Невски"

Вижте репортаж във видеото.

Свързани статии:

Фенската любов заля площад "Св. Александър Невски" и зарадва волейболните герои
Фенската любов заля площад "Св. Александър Невски" и зарадва волейболните герои
Привържениците не спестиха хвалбите си към сребърните медалисти.
Чете се за: 00:55 мин.
Световните вицешампиони благодариха за подкрепата от сцената на площад "Св. Александър Невски"
Световните вицешампиони благодариха за подкрепата от сцената на площад "Св. Александър Невски"
Джанлоренцо Бленджини и неговите възпитаници изразиха благодарности...
Чете се за: 01:05 мин.
#посрещане на световните вицешампиони по волейбол 2025 г. #Български национален отбор по волейбол за мъже

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

България посрещна като герои световните вицешампиони по волейбол
1
България посрещна като герои световните вицешампиони по волейбол
София се готви да посрещне националния ни отбор по волейбол
2
София се готви да посрещне националния ни отбор по волейбол
Тържествената церемония на площад "Св. Александър Невски" по посрещането на сребърните медалисти (СТУДИО)
3
Тържествената церемония на площад "Св. Александър Невски"...
Премиерът Росен Желязков за казуса "Боташ": Договорът вече е задължил "Булгаргаз" с над 600 млн. лв.
4
Премиерът Росен Желязков за казуса "Боташ": Договорът...
"Триумфът на лъвовете": България посреща националите ни по волейбол
5
"Триумфът на лъвовете": България посреща националите ни...
"Някой си е поиграл с боята и четката": Мистериозна пешеходна пътека по диагонал в центъра на София
6
"Някой си е поиграл с боята и четката": Мистериозна...

Най-четени

България се изправя срещу Италия във финала на световното първенство по волейбол
1
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
2
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол...
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
3
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното първенство по волейбол
4
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното...
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати на площад „Св. Александър Невски“
5
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати...
Паднало дърво забави бързия влак Варна - София, има леко пострадал пътник
6
Паднало дърво забави бързия влак Варна - София, има леко пострадал...

Още от: Видео

Фенската любов заля площад "Св. Александър Невски" и зарадва волейболните герои
Фенската любов заля площад "Св. Александър Невски" и зарадва волейболните герои
Спортни новини 30.09.2025 г., 20:50 ч. Спортни новини 30.09.2025 г., 20:50 ч.
Любо Ганев: Ще се старая всяка година да имаме международно събитие, за да могат хората да виждат техните идоли Любо Ганев: Ще се старая всяка година да имаме международно събитие, за да могат хората да виждат техните идоли
Чете се за: 02:35 мин.
Тържествено посрещане на сребърните медалисти (ВИДЕО) Тържествено посрещане на сребърните медалисти (ВИДЕО)
Чете се за: 01:27 мин.
Георги Татаров: Такава емоция никога не съм изпитвал Георги Татаров: Такава емоция никога не съм изпитвал
Чете се за: 01:12 мин.
Тържествената церемония на площад "Св. Александър Невски" по посрещането на сребърните медалисти (СТУДИО) Тържествената церемония на площад "Св. Александър Невски" по посрещането на сребърните медалисти (СТУДИО)
Чете се за: 04:30 мин.

Водещи новини

Тържествената церемония на площад "Св. Александър Невски" по посрещането на сребърните медалисти (СТУДИО)
Тържествената церемония на площад "Св. Александър Невски"...
Чете се за: 04:30 мин.
Национални отбори
Оставиха в ареста двамата мъже, взели подкуп от екипа на Роби Уилямс Оставиха в ареста двамата мъже, взели подкуп от екипа на Роби Уилямс
Чете се за: 06:00 мин.
У нас
Световният шампион по лека атлетика за хора с увреждания Ружди Ружди беше посрещнат с аплодисменти в София Световният шампион по лека атлетика за хора с увреждания Ружди Ружди беше посрещнат с аплодисменти в София
Чете се за: 02:45 мин.
Още
"Референдум": Според 73% от българите основната причина за безводието е лошо управление от ВиК "Референдум": Според 73% от българите основната причина за безводието е лошо управление от ВиК
Чете се за: 06:02 мин.
У нас
Бюджет 2026: Фискалният съвет поиска свиване на разходите
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Изписаха от болницата 4-годишния Мартин, прегазен от АТВ в...
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Докладът на Сметната палата отчита ръст от 60% наложени глоби през...
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Хамас има няколко дни да отговори на плана на САЩ за Газа
Чете се за: 05:12 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ