Тържествената церемония на площад "Св. Александър Невски" по посрещането на сребърните медалисти (СТУДИО)

Два дни след като завоюва сребърните медали от световното първенство по волейбол във Филипините, националният ни отбор по волейбол се завърна у дома.

Селекцията на Джанлоренцо Бленджини бе посрещната като шампион и получи заслужено внимание на летище "Васил Левски" в София.

България посрещна като герои световните вицешампиони по волейбол

БНТ ви направи свидетели на пристигането на волейболистите у дома със специалното студио "Триумфът на "лъвовете" с водещи Тереза Мутафчиева и Илиян Енев.

Вижте специалното предаване "Триумфът на "лъвовете"

Тържественото събитие от площад "Св. Александър Невски" за посрещането на сребърните медалисти започна в 17:30 часа.

Световните вицешампиони се придвижиха до площада с открит автобус. Хора с български знамена и снимки на състезателите посрещнаха волейболистите по целия път до площад "Св. Александър Невски".

Вижте във видеото специалното студио на БНТ с всички отзиви!