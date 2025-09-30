БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Оставиха в ареста двамата мъже, взели подкуп от екипа на...
Чете се за: 06:00 мин.
Тържествената церемония на площад "Св. Александър Невски"...
Чете се за: 01:10 мин.
България посрещна като герои световните вицешампиони по...
Чете се за: 02:00 мин.
Световните вицешампиони са в Истанбул и очакват полета за...
Чете се за: 02:27 мин.

Тържествената церемония на площад "Св. Александър Невски" по посрещането на сребърните медалисти (СТУДИО)

Национални отбори
живо тържествената церемония площад александър невски посрещането сребърните медалисти
Снимка: БТА
Слушай новината

Два дни след като завоюва сребърните медали от световното първенство по волейбол във Филипините, националният ни отбор по волейбол се завърна у дома.

Селекцията на Джанлоренцо Бленджини бе посрещната като шампион и получи заслужено внимание на летище "Васил Левски" в София.

България посрещна като герои световните вицешампиони по волейбол

БНТ ви направи свидетели на пристигането на волейболистите у дома със специалното студио "Триумфът на "лъвовете" с водещи Тереза Мутафчиева и Илиян Енев.

Вижте специалното предаване "Триумфът на "лъвовете"

Тържественото събитие от площад "Св. Александър Невски" за посрещането на сребърните медалисти започна в 17:30 часа.

Световните вицешампиони се придвижиха до площада с открит автобус. Хора с български знамена и снимки на състезателите посрещнаха волейболистите по целия път до площад "Св. Александър Невски".

Вижте във видеото специалното студио на БНТ с всички отзиви!

Румен Радев ще удостои с почетни плакети националите по волейбол
Румен Радев ще удостои с почетни плакети националите по волейбол
Церемонията ще се проведе в сряда в Гербовата зала на „Дондуков“ 2.
Чете се за: 00:55 мин.
България посрещна като герои световните вицешампиони по волейбол
България посрещна като герои световните вицешампиони по волейбол
Националите се прибраха с полет от Истанбул с правителствения...
Чете се за: 02:00 мин.
