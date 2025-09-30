БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
АПИ: В планинските райони дъждът преминава в сняг,...
Чете се за: 02:45 мин.
Митов предупреди: Възможни са наводнения и усложняване на...
Чете се за: 02:32 мин.
Премиерът Желязков за задържания българин от Израел:...
Чете се за: 00:57 мин.
Българин, част от хуманитарната флотилия за Газа, е сред...
Чете се за: 03:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Над половината лекари у нас са били жертва на вербална агресия

Альоша Шаламанов от Альоша Шаламанов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Запази

Над 40% от българите смятат, че медиците "сами са си виновни"

Снимка: илюстративна
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Повече от половината лекари у нас са ставали жертва на вербална агресия по време на работа. 7% от медиците казват, че са били обект и на физическо посегателство. Над 40 на сто от българите са на мнение, че лекарите сами са виновни за отношението към тях. Данните са от национално представително проучване на "Тренд", поръчано и платено от Българския лекарски съюз.

Димитър Бакалов е заместник-началник на спешното отделение в пазарджишката болница. Привечер отделението винаги е претоварено.

"И сме имали и ние много пъти случаи на тежко болни пациенти в противошокова зала на спешното докато отвън хората започват да се карат кой е наред ама сега запит не излиза лекар. Като изляза да направя триажа виждам хора от една седмица с настинка.

Спешните медици в Пазарджик често търсят помощ от полицията.

"Особено когато се касае за по-малцинствените групи. Защото, когато се опитваме да им обясним каква е ситуацията и че в момента нямаме физическа възможност да приеме още пациенти. Започват викове, трясъци , удари по стъклото на чакалнята", каза д-р Димитър Бакалов - заместни-началник на СПО, МБАЛ-Пазарджик.

Агресията от пациентите се отразява на работата на лекарите.

"Няма как да бъдеш на пълен капацитет, когато отвън са те обиждали. Ти вътре си дал всичко от себе си - правиш и невъзможното, за да съхраниш човешкия живот", обясни д-р Димитър Бакалов - заместник-началник на СПО, МБАЛ-Пазарджик.

В Русе, Велико Търново и Видин има най-много нападения над лекари, показват данни на МВР.

"Общият брой регистрирани посегателства срещу медицински специалисти за съжаление съветва обезпокоителен , но има и леки индикации за спад в най-грубите форми на насилие", коментира Тони Тодоров - заместник-министър на вътрешните работи.

През миналата година сигналите за агресия над медици са били 99, а за първите 9 месеца на 2025 г. те са 75. Насилниците са от уязвими групи без образование и с ниски доходи.

"Агресията срещу лекар не е просто нападение над отделен човек. Това е удар срещу здравната система и срещу правото на всеки пациент да получи адекватна грижа", каза д-р Николай Брънзалов, председател на БЛС.

"Насилието над медици, било то физическо, вербално или психологическо, не е решение на нито един въпрос. Агресията не само, че не лекува, а подкопава устоите на здравната система", заяви Силви Кирилов - министър на здравеопазването.

През първото тримесечие на тази година има четирима наказани за посегателства над медици.

#агресия #медици #лекари

Последвайте ни

ТОП 24

След скандала в ДАИ: Освобождават директора на "Автомобилна инспекция"
1
След скандала в ДАИ: Освобождават директора на "Автомобилна...
Голям пожар избухна тази нощ в столичния квартал "Гоце Делчев"
2
Голям пожар избухна тази нощ в столичния квартал "Гоце...
"Имаме едно голямо бебе": Чичото на 4-годишния Мартин настоява за максимална присъда за шофьора на АТВ-то
3
"Имаме едно голямо бебе": Чичото на 4-годишния Мартин...
Момчета нападнаха и пребиха възрастен мъж - снимали, за да се похвалят на приятели
4
Момчета нападнаха и пребиха възрастен мъж - снимали, за да се...
На вниманието на ДАИ: Iron Maiden ще изнесат концерт на 26 май (МЕМЕТА)
5
На вниманието на ДАИ: Iron Maiden ще изнесат концерт на 26 май...
Френски военни се качиха на предполагаемия кораб от руския "сенчест флот"
6
Френски военни се качиха на предполагаемия кораб от руския...

Най-четени

България се изправя срещу Италия във финала на световното първенство по волейбол
1
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
2
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол...
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното първенство по волейбол
3
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното...
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати на площад „Св. Александър Невски“
4
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати...
Крадци се опитаха да задигнат демонтираните части от Паметника на Съветската армия
5
Крадци се опитаха да задигнат демонтираните части от Паметника на...
Паднало дърво забави бързия влак Варна - София, има леко пострадал пътник
6
Паднало дърво забави бързия влак Варна - София, има леко пострадал...

Още от: Още

Джим Кери ще получи почетна награда "Сезар"
Джим Кери ще получи почетна награда "Сезар"
Музеят Ван Гог събира отново семейство Рулен Музеят Ван Гог събира отново семейство Рулен
Чете се за: 03:30 мин.
На 91 години почина Джейн Гудол - природозащитник и експерт по шимпанзетата На 91 години почина Джейн Гудол - природозащитник и експерт по шимпанзетата
Чете се за: 03:30 мин.
Теодора Духовникова за сериала на БНТ "Те, вълните": "Искахме да счупим клишето" Теодора Духовникова за сериала на БНТ "Те, вълните": "Искахме да счупим клишето"
Чете се за: 02:37 мин.
Повсеместни валежи, застудяване и силен вятър Повсеместни валежи, застудяване и силен вятър
Чете се за: 02:42 мин.
"Съединението - 140 години по-късно" - документален филм разказва за обединението на разпокъсана България "Съединението - 140 години по-късно" - документален филм разказва за обединението на разпокъсана България
Чете се за: 03:17 мин.

Водещи новини

АПИ: В планинските райони дъждът преминава в сняг, шофьорите да тръгват на път с подходящи гуми
АПИ: В планинските райони дъждът преминава в сняг, шофьорите да...
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Вятър с пориви над 100 км/ч и силно вълнение в Бургас Вятър с пориви над 100 км/ч и силно вълнение в Бургас
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Митов предупреди: Възможни са наводнения и усложняване на ситуацията утре Митов предупреди: Възможни са наводнения и усложняване на ситуацията утре
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Прокуратурата към ВКС: Решението не поражда никакви последици за Сарафов Прокуратурата към ВКС: Решението не поражда никакви последици за Сарафов
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
ВКС: Сарафов вече няма правомощия да иска възобновяване на...
Чете се за: 05:25 мин.
У нас
Земетресение е регистрирано в Истанбул
Чете се за: 01:10 мин.
По света
"Спрете геноцида в Газа": Какво призова задържаният от...
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Прокуратурата във Варна поема разследването за предполагаемо...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ