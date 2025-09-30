Над половината лекари у нас са били жертва на вербална агресия

Повече от половината лекари у нас са ставали жертва на вербална агресия по време на работа. 7% от медиците казват, че са били обект и на физическо посегателство. Над 40 на сто от българите са на мнение, че лекарите сами са виновни за отношението към тях. Данните са от национално представително проучване на "Тренд", поръчано и платено от Българския лекарски съюз.

Димитър Бакалов е заместник-началник на спешното отделение в пазарджишката болница. Привечер отделението винаги е претоварено.

"И сме имали и ние много пъти случаи на тежко болни пациенти в противошокова зала на спешното докато отвън хората започват да се карат кой е наред ама сега запит не излиза лекар. Като изляза да направя триажа виждам хора от една седмица с настинка.

Спешните медици в Пазарджик често търсят помощ от полицията.

"Особено когато се касае за по-малцинствените групи. Защото, когато се опитваме да им обясним каква е ситуацията и че в момента нямаме физическа възможност да приеме още пациенти. Започват викове, трясъци , удари по стъклото на чакалнята", каза д-р Димитър Бакалов - заместни-началник на СПО, МБАЛ-Пазарджик.

Агресията от пациентите се отразява на работата на лекарите.

"Няма как да бъдеш на пълен капацитет, когато отвън са те обиждали. Ти вътре си дал всичко от себе си - правиш и невъзможното, за да съхраниш човешкия живот", обясни д-р Димитър Бакалов - заместник-началник на СПО, МБАЛ-Пазарджик.

В Русе, Велико Търново и Видин има най-много нападения над лекари, показват данни на МВР.

"Общият брой регистрирани посегателства срещу медицински специалисти за съжаление съветва обезпокоителен , но има и леки индикации за спад в най-грубите форми на насилие", коментира Тони Тодоров - заместник-министър на вътрешните работи.

През миналата година сигналите за агресия над медици са били 99, а за първите 9 месеца на 2025 г. те са 75. Насилниците са от уязвими групи без образование и с ниски доходи.

"Агресията срещу лекар не е просто нападение над отделен човек. Това е удар срещу здравната система и срещу правото на всеки пациент да получи адекватна грижа", каза д-р Николай Брънзалов, председател на БЛС. "Насилието над медици, било то физическо, вербално или психологическо, не е решение на нито един въпрос. Агресията не само, че не лекува, а подкопава устоите на здравната система", заяви Силви Кирилов - министър на здравеопазването.

През първото тримесечие на тази година има четирима наказани за посегателства над медици.