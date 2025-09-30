БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Оставиха в ареста двамата мъже, взели подкуп от екипа на...
НА ЖИВО: Тържествената церемония на площад "Св....
България посрещна като герои световните вицешампиони по...
Световните вицешампиони са в Истанбул и очакват полета за...
Оставиха в ареста двамата мъже, взели подкуп от екипа на Роби Уилямс

Иво Никодимов от Иво Никодимов
У нас
Срещу Георги Георгиев и Борис Борисов са събрани достатъчно доказателства

Автомобилна администрация - обвиняеми - Роби Уилямс
Снимка: БТА
Бившите служители на агенция "Автомобилна администрация" Георги Георгиев и Борис Борисов остават в ареста, реши Софийският градски съд.

За двамата са събрани доказателства, от които може да се предположи, че са поискали и получили подкупи от шофьори на товарни камиони, които са превозвали техника за концерта на Роби Уилямс. Георгиев и Борисов са заплашвали шофьорите, че ако не дадат подкупи, ще бъдат задържани за една нощ.

Именно тези действия на обвиняемите мотивираха съда, да приеме, че двамата обвиняеми са проявили във висока степен цинизъм. Според съда това формира и по-висока степен на обществена опасност на обвиняемите. По тази причина съдът прие, че ако са на свобода могат да извършат престъпление.

Голямата сума пари, над 40 хиляди евро, открита при единия от обвиняемите била укрита в кутии от цигари, скрити да мястото на резервната гума на колата му. Според съда това е индиция, че произходът на тези пари е престъпен. Съдът прие, че двамата обвиняеми нямат задръжки да извършват престъпления.

#"Автомобилна администрация" #Роби Уилямс #подкуп #арест

