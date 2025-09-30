Атанас Зафиров: Работи се по две направления за преодоляване на проблема с безводието

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
България посрещна като герои световните вицешампиони по...
Световните вицешампиони са в Истанбул и очакват полета за...
Вицепремиерът Атанас Зафиров, който е и председател на Националния борд по водите обяви, че се работи по две направления за преодоляване на проблемите, свързани с безводието.

Едното е преодоляване на текущите проблеми и липсата на вода. А второто е предприемане на превантивни мерки за преодоляване на бъдещи кризи. Зафиров даде и конкретен пример:

"Класически пример за това е Велико Търново, където не се налага категорично въвеждане на режим за водата, но сега е точният момент да се предприемат дългосрочни мерки, които ще са гаранция, че ще има в бъдеще вода не само за Търново и общините, които се захранват от язовир "Йовковци", но и за целия регион, цялата област. Нашите срещи ще продължат в цялата страна, там, където има идентифицирани проблеми".

