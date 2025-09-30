Атанас Зафиров: Работи се по две направления за преодоляване на проблема с безводието

Вицепремиерът Атанас Зафиров, който е и председател на Националния борд по водите обяви, че се работи по две направления за преодоляване на проблемите, свързани с безводието.

Едното е преодоляване на текущите проблеми и липсата на вода. А второто е предприемане на превантивни мерки за преодоляване на бъдещи кризи. Зафиров даде и конкретен пример: