БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
България посрещна като герои световните вицешампиони по...
Чете се за: 02:00 мин.
Световните вицешампиони са в Истанбул и очакват полета за...
Чете се за: 02:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Спортни новини 30.09.2025 г., 12:25 ч.

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Спорт
Запази
спортни новини 30092025 1225
Scroll left Scroll right
Слушай новината
#спортни новини

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Служителите на ДАИ изнудвали екипа на Роби Уилямс с Гугъл преводач
1
Служителите на ДАИ изнудвали екипа на Роби Уилямс с Гугъл преводач
България посрещна като герои световните вицешампиони по волейбол
2
България посрещна като герои световните вицешампиони по волейбол
БНТ излъчва на живо посрещането на българския национален отбор по волейбол
3
БНТ излъчва на живо посрещането на българския национален отбор по...
Жестоко убийство на 62-годишна жена в Пещера
4
Жестоко убийство на 62-годишна жена в Пещера
София се готви да посрещне националния ни отбор по волейбол
5
София се готви да посрещне националния ни отбор по волейбол
Американският план за Газа: Зона, свободна от тероризъм, Израел няма да я анексира
6
Американският план за Газа: Зона, свободна от тероризъм, Израел...

Най-четени

България се изправя срещу Италия във финала на световното първенство по волейбол
1
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
2
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
3
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол...
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
4
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното първенство по волейбол
5
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното...
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати на площад „Св. Александър Невски“
6
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати...

Още от: Спортни предавания

Завръщането на сребърните медалисти в България (СТУДИО)
Завръщането на сребърните медалисти в България (СТУДИО)
Спортни новини 30.09.2025 г., 06:30 ч. Спортни новини 30.09.2025 г., 06:30 ч.
Спортни новини 29.09.2025 г., 20:50 ч. Спортни новини 29.09.2025 г., 20:50 ч.
Спортни новини 29.09.2025 г., 12:25 ч. Спортни новини 29.09.2025 г., 12:25 ч.
Спортни новини 29.09.2025 г., 06:30 ч. Спортни новини 29.09.2025 г., 06:30 ч.
Спортни новини 28.09.2025 г., 20:55 ч. Спортни новини 28.09.2025 г., 20:55 ч.

Водещи новини

Прокуратурата иска постоянен арест за служителите на ДАИ, взели пари от екипа на Роби Уилямс
Прокуратурата иска постоянен арест за служителите на ДАИ, взели...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
България посрещна като герои световните вицешампиони по волейбол България посрещна като герои световните вицешампиони по волейбол
Чете се за: 02:00 мин.
Национални отбори
Съдът оправда прокурор Константин Сулев по делото за обвиненията срещу Пепи Еврото Съдът оправда прокурор Константин Сулев по делото за обвиненията срещу Пепи Еврото
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Двама души са открити мъртви в трюма на кораб на бургаското пристанище Двама души са открити мъртви в трюма на кораб на бургаското пристанище
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Премиерът Росен Желязков за казуса "Боташ": Договорът...
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Планът за мир в Близкия изток - какво казаха световните лидери
Чете се за: 03:50 мин.
По света
МВнР: Двама българи и палестинска гражданка са успешно евакуирани...
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
"Някой си е поиграл с боята и четката": Мистериозна...
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ