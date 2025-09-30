Китай официално откри най-високия мост в света, разположен над каньона Хуадзиан в провинция Гуейчо. Този мащабен проект е ключова част от скоростния път Люжа-Анлун.

Мостът е дълъг 2890 метра, а височината от мостовото платно до водата достига 625 метра. Заради огромните си мащаби, той е наречен първия в света по своите едновременни хоризонтални и вертикални измерения.

След откриването му, времето за пътуване между двата китайски окръга, разположени от двете страни на клисурата Хуадзиан, е съкратено драстично – от първоначалните два часа и половина до едва две минути.

Изграждането на моста е било изключително предизвикателно. Използвани са модерни технологии като дронове, интелигентни системи за наблюдение и свръхздрави материали. Инженерите описват процеса като опит да се прекара конец през иглено ухо на 600 метра височина, при това с милиметрова точност.

Освен рекордьор по височина, новият мост вече е и популярна туристическа атракция, привличаща посетители, които искат да го видят и да се снимат на фона на уникалния пейзаж.