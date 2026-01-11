Балканите в капана на зимата

Зимата създава сериозни проблеми в много части на Балканите. Снегът, бурният вятър и ниските температури оставиха хиляди хора без електричество, а в някои райони има бедстващи семейства.

В Сърбия в няколко общини е обявено извънредно положение. Спасителните екипи помагат на хора, блокирани в домовете си или по пътищата. Властите призовават да не се пътува без сериозна причина.

По крайбрежието на Хърватия и Гърция морето е много бурно, а силният вятър създава опасност за корабите и крайбрежните зони.

Зимната обстановка остава сложна, а службите в региона са в пълна готовност да реагират при нови инциденти.