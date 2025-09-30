Как ще се прилага забраната за ползване на телефони в училище

Въпреки че забраната за ползване на телефони от учениците все още не е влязла в сила, директорите вече обмислят варианти за съхранение на мобилните устройства.

Предложени идеи включват:

Кутии за съхранение на входа при охраната.

Учениците да държат телефоните си в чантите.

Въвеждане на модерни методи като специални магнитни калъфчета, които се заключват при влизане в училище чрез магнитна машинка и се отключват при напускане.

В момента в много училища действат правила за неизползване на телефоните в час – оставяне на бюрото на учителя, безшумен режим или разчитане на учениците.

Министърът на образованието Красимир Вълчев посочва, че очакваната забрана (през ноември) няма да налага точни правила, а ще остави всяко училище само да намери най-добрата организация. Училищата са изразили желание да се организират самостоятелно.