Как ще се прилага забраната за ползване на телефони в училище

Въпреки че забраната за ползване на телефони от учениците все още не е влязла в сила, директорите вече обмислят варианти за съхранение на мобилните устройства.
Предложени идеи включват:
В момента в много училища действат правила за неизползване на телефоните в час – оставяне на бюрото на учителя, безшумен режим или разчитане на учениците.
Министърът на образованието Красимир Вълчев посочва, че очакваната забрана (през ноември) няма да налага точни правила, а ще остави всяко училище само да намери най-добрата организация. Училищата са изразили желание да се организират самостоятелно.