Премиерът Росен Желязков за казуса "Боташ": Договорът вече е задължил „Булгаргаз“ с над 600 млн. лв.

На голям енергиен форум в София се обсъжда бъдещето на сектора, устойчивото развитие на страната и стратегическите проекти за сигурност и независимост. Премиерът Желязков, вицепрезидентът Йотова, енергийният и финансовият министри са сред участниците в дискусиите. Акцент бе поставен върху ключовите елементи на енергийния микс на България, оптимизацията на потреблението и ролята на ядрената енергетика като базов ресурс, който осигурява около 50% от производството. Желязков отново акцентира върху договорът с "Боташ",който за 13 години действие би ощетил държавата с над 6 милиарда лева.

Големите индустриални проекти, като изграждането на 7-и и 8-и блок на АЕЦ „Козлодуй“, са стратегически важни и ще доведат до значително ускорено икономическо развитие бе подчертано на форума.

Във фокуса бяха и инфраструктури проекти – интерконектори с Гърция, връзки със Сърбия и Румъния, LNG терминали, ВЕИ паркове и умни електромрежи. Посочено бе ,че всички те имат ключово значение за енергийната сигурност на страната и за ролята на България като регионален фактор в Югоизточна Европа.

Един от ключовите акценти в изказването на премиера Росен Желязков бе договорът с турската държавна енергийна компания "Боташ", представляващ по думите му неправилно решение, което за 13 години действие би струвало на страната ни над 6 милиарда лева.

Росен Желязков, министър - председател: "Оставям настрана политическия контекст, оставям настрана правните въпроси, които са свързани с този договор, но той е проблем, защото към момента е задължил „Булгаргаз“ с над 600 милиона, които „Булгаргаз“ не може да изплаща. Тоест тук се поставя въпросът за един структурен елемент от нашата енергетика, който има неблагоприятната възможност да върви към неплатежоспособност."

Желязков подчерта още, че в момента на едната страна на везните е поставено бъдещето на „Булгаргаз“, а на другата начина, по който функционира икономиката на страната през политически решения.

Вицепрезидентът Илияна Йотова подчерта, че България трябва да мисли за бъдещето си не като периферна държава, а като активен участник в европейските решения, обяснявайки специфичните интереси на българските граждани. Наблегна и на нуждата от достатъчно количество електрическа енергия.

Илияна Йотова, вицепрезидент на Р.България: "Нека да припомня, че България беше една от 6 държави, избрани от ЕК за строеж на гигафабрика, за което са необходими наистина огромни количества електроенергия."

Йотова обясни и какво означава за България спазването на всички поети ангажименти до 2050 година.

Илияна Йотова, вицепрезидент на България: "Ясен категоричен отговор за това как ще изглежда енергийният ни микс и каква енергия ще доминира в него. Не по-малко важен е и въпросът за оптимизацията на потреблението. Не знам защо в България се пренебрегва темата за бъдещето на топлоелектрическите централи, все едно тази тема сме я затворили, а не мисля, че това е така."

Реално стратегическата визия за устойчиво развитие на електроенергийния сектор не е приета от Народното събрание, заяви още вицепрезидентът.



