Любо Ганев: Постигнатото от този отбор ще остане в сърцата на хиляди българи

Президентът на Българска федерация по волейбол Любо Ганев сподели на родна земя, че е изключително горд от показаното от националния отбор и спечелените сребърни медали от Мондиала във Филипините. Ганев похвали и работата, която е свършил селекционерът Джанлоренцо Бленджини и неговия екип.

„Казах на момчетата, че аз съм изживявал през 1994-та година нещо подобно и че още не знаят какво ги очаква. Горд съм, че това, което направиха ще остане в сърцата на хиляди българи. Момчетата бяха впечатлени още като кацнаха на родна земя и като видяха шпалира. Сигурен съм, че довечера ги чака едно незабравимо събитие“, коментира Ганев.

„Основната работа на селекционера Джанлоренцо Бленджини беше да промени манталитета на момчетата и да направи така, че да започнат да си вярват, че могат да побеждават. След мача с Чехия той каза, че сме тук да спечелим златото. Това означава, че през цялото време е вярвал във възможностите на момчетата, а и говори за работата и доверието с федерацията“, добави президентът на БФ Волейбол.