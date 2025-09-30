Александър Грозданов: Най-голямата награда е, че изкарахме всички хора по улиците

Алекс Грозданов отбеляза, че най-голямата награда за представителния ни мъжки отбор по волейбол е еуфорията, която е предизвикал в българския народ след спечелването на сребърните медали на световното първенство във Филипините. Централният блокировач отчете радостта, която цари в редиците на „лъвовете“.

На прибиране на родна земя капитанът на българите отбеляза, че грандиозното посрещане отмива малко загубения финал на шампионат срещу Италия.

„В последните два дни започнахме да разбираме как стоят нещата в България и какво сме направили, как сме изкарали всички хора на улицата, за което благодаря. Това е най-голямата награда за отбора“, бяха първите думи на национала.

„Ние сме толкова млади като отбор, че няма как да очакваме такова нещо, дори и не сме си го представяли. Даже на слизане от самолета споделих на старши треньора, че се чувствам като едно 15-годишно момче, което не знае какво се случва. Радвам се, виждам, че целият отбор е щастлив, което ми пълни душата“, добави той.

Капитанът на „трикольорите“ се върна към финала с Италия и говори за целите в следващите години.

“Италианците са отбор с много успехи поред, повече опит, надиграха ни, за мен си остава лека горчивина. Ние сме спортисти, на които е заложено в кръвта да се борим до края. Това посрещане отмива малко горчивината! Много работа ни чака следващото лято.“

“Като цели бих си поставил една единствена цел да продължаваме да работим, както до сега. Работа, работа, работа всеки ден. Това, което се случва сега, ще отмине и после трябва да продължим с трезви глави", заяви Грозданов.