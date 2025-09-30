БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
България посрещна като герои световните вицешампиони по...
Чете се за: 02:00 мин.
Световните вицешампиони са в Истанбул и очакват полета за...
Чете се за: 02:27 мин.

България посрещна като герои световните вицешампиони по волейбол

Чете се за: 02:00 мин.
Национални отбори
Националите се прибраха с полет от Истанбул с правителствения самолет Еърбъс А319

живо грандиозното посрещане световните вицешампиони волейбол вече родна земя
Снимка: БГНЕС
БНТ 1 ви направи свидетели днес на грандиозното завръщане на българския национален отбор по волейбол за мъже, който завоюва сребърните медали на световното първенство във Филипините.

Министърът на младежта и спорта Иван Пешев поздрави лично селекцията на Джанлоренцо Бленджини в Истанбул, след което тимът ни отпътува към родината.

С червен килим и с гвардейска рота волейболните национали бяха посрещнати на летище "Васил Левски" в София.

Алекс Николов: Не очаквахме толкова емоционално посрещане

Националите се прибраха с полет от Истанбул с правителствения самолет Еърбъс А319.

Те получиха по една бяла роза при прибирането си, както и по един венец, както и чек с премия на стойност 520 000 лева от Министерството на младежта и спорта.

Волейболните национали в Истанбул (ГАЛЕРИЯ)

Спортното министерство връчи чек за над половин милион лева на националите по волейбол

Бленджини: Сега започва най-трудното, всичко ще се страхуват от нас

В 10:00 ч. започна специалното студио "Триумфът на "лъвовете" с водещи Тереза Мутафчиева и Илиян Енев, посветено именно на прибирането на националите.

От 17:30 ч. БНТ 1 ще излъчи на живо от площад "Св. Александър Невски" тържественото събитие за посрещането на сребърните медалисти и ще направи зрителите съпричастни с емоциите след историческия успех на световното първенство във Филипините.

В 19:30 ч. по БНТ 1 гледайте филма за Александър Николов "Волейболно ДНК", част от поредицата "Спортните таланти на България".

Вижте във видеото обобщението на Росен Станчев от летище "Васил Левски" в София!

#посрещане на световните вицешампиони по волейбол 2025 г. #Световно първенство по волейбол за мъже 2025 г. #Български национален отбор по волейбол за мъже

