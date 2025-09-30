Симеон Николов: Не очаквахме да видим родителите ни на финала

По-младият от братята Николови – Симеон, коментира пред БНТ емоцията и вълненията в състава часове преди завръщане на родна земя.

Николов и съотборниците му бяха посрещнати в Истанбул от спортния министър Иван Пешев, като всички заедно ще се приберат в София с правителствения самолет. БНТ ще предава пряко пристигането на отбора в България.

„Има малко умора от пътя, но повече сме заредени с емоция. Имаме някаква идея какво да очакваме като се приберем. Със сигурност сме много развълнувани. Моите родители ни изненадаха на финала. Не знаехме че ще идват. Имаме си обща група и там написаха ни, че ни пожелават успех и че ще се видим в залата. Не очаквахме да дойдат до Филипините“, коментира Симеон Николов на живо в предаването "Денят започва".

Вижте прякото включване на Цветелина Абрашева във видеото!