Световните вицешампиони са в Истанбул и очакват полета за...
Чете се за: 02:27 мин.

"ТРИУМФЪТ НА ЛЪВОВЕТЕ" - ГЛЕДАЙТЕ СПЕЦИАЛНОТО СТУДИО НА БНТ ЗА ПОСРЕЩАНЕТО НА СВЕТОВНИТЕ ВИЦЕШАМПИОНИ ПО ВОЛЕЙБОЛ

Симеон Николов: Не очаквахме да видим родителите ни на финала

от БНТ
Чете се за: 01:05 мин.
Спорт
Има малко умора от пътя, но повече сме заредени с емоция, каза пред БНТ разпределителят на националния отбор.

Симеон Николов
По-младият от братята Николови – Симеон, коментира пред БНТ емоцията и вълненията в състава часове преди завръщане на родна земя.

Николов и съотборниците му бяха посрещнати в Истанбул от спортния министър Иван Пешев, като всички заедно ще се приберат в София с правителствения самолет. БНТ ще предава пряко пристигането на отбора в България.

„Има малко умора от пътя, но повече сме заредени с емоция. Имаме някаква идея какво да очакваме като се приберем. Със сигурност сме много развълнувани. Моите родители ни изненадаха на финала. Не знаехме че ще идват. Имаме си обща група и там написаха ни, че ни пожелават успех и че ще се видим в залата. Не очаквахме да дойдат до Филипините“, коментира Симеон Николов на живо в предаването "Денят започва".

Вижте прякото включване на Цветелина Абрашева във видеото!

Свързани статии:

Александър Николов: Направихме нещо голямо и се гордеем
Александър Николов: Направихме нещо голямо и се гордеем
Реализатор №1 на световното първенство е гладен за още много успехи...
Чете се за: 01:20 мин.
Гледайте по БНТ 1 грандиозното посрещане на световните вицешампиони по волейбол
Гледайте по БНТ 1 грандиозното посрещане на световните вицешампиони по волейбол
Студиото, посветено на прибирането на волейболните национали, ще...
Чете се за: 01:25 мин.
#посрещане на световните вицешампиони по волейбол 2025 г. #симеон николов

Николай Хаджииванов: Това е една победа на българския волейбол на международна сцена
Николай Хаджииванов: Това е една победа на българския волейбол на международна сцена
Давид Давидов: Момчетата показаха нетипичен за тяхната възраст професионализъм Давид Давидов: Момчетата показаха нетипичен за тяхната възраст професионализъм
Чете се за: 01:45 мин.
Бленджини: Усетихме страхотна подкрепа, благодаря ви Бленджини: Усетихме страхотна подкрепа, благодаря ви
Чете се за: 01:35 мин.
Световните вицешампиони са в Истанбул и очакват полета за България Световните вицешампиони са в Истанбул и очакват полета за България
Чете се за: 02:27 мин.
Александър Николов: Направихме нещо голямо и се гордеем Александър Николов: Направихме нещо голямо и се гордеем
Чете се за: 01:20 мин.
Алекс Грозданов: Това, което видяхме последните два дни по улиците, е по-голяма награда от самия медал Алекс Грозданов: Това, което видяхме последните два дни по улиците, е по-голяма награда от самия медал
Чете се за: 00:52 мин.

Световните вицешампиони са в Истанбул и очакват полета за България
Световните вицешампиони са в Истанбул и очакват полета за България
Чете се за: 02:27 мин.
Спорт
"Триумфът на лъвовете": България посреща националите ни по волейбол "Триумфът на лъвовете": България посреща националите ни по волейбол
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Гроздан Караджов за искания подкуп от шофьори на Роби Уилямс: Случаят е срам и позор Гроздан Караджов за искания подкуп от шофьори на Роби Уилямс: Случаят е срам и позор
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
Имало е опит случаят със шофьорите на Роби Уилямс да бъде прикрит, каза експертът Богдан Милчев Имало е опит случаят със шофьорите на Роби Уилямс да бъде прикрит, каза експертът Богдан Милчев
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
"Някой си е поиграл с боята и четката": Мистериозна...
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Световният шампион по лека атлетика за паралимпийци Ружди Ружди се...
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Планът за мир в Близкия изток - какво казаха световните лидери
Чете се за: 01:12 мин.
По света
МВнР: Двама българи и палестинска гражданка са успешно евакуирани...
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
