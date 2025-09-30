Станка Златева: Целта на атаките е психически да не мога да издържа и да се откажа

Председателят на БФ Борба Станка Златева коментира пред БНТ представянето на националните състезатели на приключилото наскоро световно първенство по борба в Хърватия. На планетарния шампионат Юлияна Янева спечели сребърен медал.

„Няма как да не сме доволни, не само аз. С такава голяма конкуренция и всичко, което се случва…Юлияна показа, че има характер след година и половина операции и възстановяване. Беше готова за световна титла, но уви. Това ще бъде стимул за нея да продължи да гони олимпийски медали“, коментира Станка Златева.

Ръководителят изтъкна и другите силни резултати на борците ни.

„Така да не забравяме, че Биляна Дудова стана пета, в свободния стил бяхме близо до медалите. В класическия Даниел Александров се бореше след дълга пауза, при това със скъсани връзки. Това е реалността, дадохме много от възможностите си“, добави Златева.

Тя коментира и как се е стигнало до завръщането в състава на Даниел Александров, който е депутат от ГЕРБ.

„След бойкота на определени състезатели, които отказаха да са на подготовка с националните отбори и да спазват правилата на федерацията. Аз го помолих да влезе и да помогне за световното първенство. Той е запален по борбата, тренира допълнително с млади състезатели, за да поддържа форма. Така се стигна до завръщането му в състава. Имах разговор с Йоан Димитров, не поиска да поеме отговорност и да води битка. Може би не му достигна смелост да се пребори с Даниел Александров. Даниел даде максимума от себе си“, каза Златева.

Тя коментира и как скандалите около родната федерация са се отразили върху състезателите и откъде идват атаките.

„Атаките идват от едни определени хора, те на Общото събрание си тръгнаха, целият тогавашен състав на федерацията казаха, че няма да работят повече с федерацията. С тези хора сме сядали на една маса в миналото. Защо сега си тръгнаха и сега се правят на обидени и изгонени? Никой не ги е гонил. Беше предложено съставът да остане същия. Те не искаха.

Гриша Ганчев? Всичко идва оттам. Постоянни нападки. Сослан Фарниев изказва мнение в чужда държава. Къде са му успехите? Щом е голям треньор да го видим в Русия. Не си заслужава да го коментирам“, коментира олимпийската вицешампионка.

Тя продължи и темата с финансирането, както и отношенията с Кирил Милов.

„Кранчето е спряно за много хора. Разсипия е било навсякъде, като гледам какви пари са се харчили, на човек може да му стане лошо. Кирил Милов? Още в началото на европейското първенство му звъннах, той излъга, че не съм го чувала, това са постановки. Заедно със Стоян Добрев са поканени. Имат официални покани. Те търсят интригата. Целта, която чувам, е психически да не мога да издържа и да се откажа“, добави Златева. „Одитът на федерацията излезе, върнахме глобата за една година 315 000 лв. от Министерството, иначе щяха да ни спрат финансирането. Целият отбор на ЦСКА се е издържал от федерацията. Не съм против чужденците, но ние трябва да гледаме за българската борба, има много деца, много треньори, които са си дали живота да изграждат състезатели“, продължи Златева.

Тя коментира и дали има външни влияние във федерацията и подкрепата от политиците.

„Всички знаете, че аз съм привърженик на ГЕРБ, в Сливен помагам от години. Винаги политиката трябва да помага на спорта. Ако няма подкрепата на политиката и държавата…

Но, няма как (политици) да се намесват в решения. Има Управителен съвет, който взима решения във всичко. Благодаря, че Кирил Вътев е до мен и аз съм спокойна, че има разумни хора“, каза още Златева.

За личните компромиси, които е направила Станка Златева през годините и още за състоянието на федерацията по борба - вижте във видеото!