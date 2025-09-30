Ружди Ружди се прибира в България след триумфа на световното първенство

У нас днес се прибира и световният шампион от първенството по лека атлетика за параолимпийци Ружди Ружди.

На шампионата в Индия той спечели титлата в тласкането на гюле с нов световен рекорд от 12,94 метра, което е с 26 см повече от предишния му постигнат на световното първенство в Париж през 2023 година.

За българския параолимпиец това е 6-та световна титла. Българският отбор се прибира от световното първенство в Делхи с полет от Истанбул днес в 15 часа.