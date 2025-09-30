БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
10 населени места в Ямболско остават без вода до 2 октомври

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Причината е планов ремонт на помпена станция "Козарево"

Снимка: илюстративна
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
10 населени места в Ямболско остават без вода от днес до 2 октомври. Причината - планов ремонт на помпена станция "Козарево", от която се захранват селата от т. нар. група "Бакаджик".

Без питейна вода ще бъдат шест села от община Тунджа, също и районът на връх Бакаджик. Мярката ще засегне и жителите на четири села в Стралджанско.

Планираният ремонт включва обновяване на тръби и вътрешна арматура, също и подмяна на помпа. Той е част от инвестиционната програма на ВиК дружеството предвид честите аварии на съоръжението през летните месеци.

#Ямболско #населени места без вода #без вода

Product image
