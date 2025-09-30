БНТ
Световните вицешампиони са в Истанбул и очакват полета за...
09:11, 30.09.2025
Чете се за: 02:27 мин.
"ТРИУМФЪТ НА ЛЪВОВЕТЕ" - ГЛЕДАЙТЕ СПЕЦИАЛНОТО СТУДИО НА БНТ ЗА ПОСРЕЩАНЕТО НА СВЕТОВНИТЕ ВИЦЕШАМПИОНИ ПО ВОЛЕЙБОЛ
Начало
Спортни емисии
Спортни предавания
Други спортове
Други спортове
Видео
Спорт
Спортни новини 30.09.2025 г., 06:30 ч.
от
БНТ
06:30, 30.09.2025
Спорт
06:28, 30.09.2025
Голямата потребителска кошница: Стартира интернет портала...
06:17, 30.09.2025
Световният шампион по лека атлетика за паралимпийци Ружди Ружди се...
06:09, 30.09.2025
"Триумфът на лъвовете": България посреща националите ни...
05:55, 30.09.2025
Слънчево време във вторник
21:50, 29.09.2025
Американският план за Газа: Зона, свободна от тероризъм, Израел...
21:24, 29.09.2025
Как приемат в Италия своята пета световна титла по волейбол?
21:24, 29.09.2025
Българският филм "Божоле" с награда за най-добра драма на...
#спортни новини
