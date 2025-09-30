Планът за мир в Близкия изток - какво казаха световните лидери

Множество държави приветстваха мирния план, представен от американския президент Доналд Тръмп за прекратяване на войната в ивицата Газа. Планът има съгласието на израелския премиер Бенямин Нетаняху.

Няколко арабски държави, сред които Египет, Йордания, Саудитска Арабия и Катар, заявиха в съвместно комюнике, че приветстват "ролята на американския президент и неговите искрени усилия за прекратяване на войната в Газа".

Френският президент Еманюел Макрон също подкрепи стремежа на Тръмп за постигане на мир в региона, а германският външен министър Йохан Вадефул каза, че най-накрая можем да се "надяваме да приключи тази война".

Според плана, Газа ще бъде зона, свободна от тероризъм. Израел няма да я окупира или анексира. Хамас и други фракции трябва да се съгласят да не участват в управлението на ивицата.