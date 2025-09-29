Последен шанс за мир? Тръмп и Нетаняху се срещат в Белия дом

Израел и Хамас са „много близо“ до постигане на споразумение за прекратяване на войната в Газа и осигуряване на траен мир в Близкия изток - това заяви говорителят на Белия дом - Карълайн Левит. Преди 2 часа израелският премиер Бенямин Нетаняху пристигна в Белия дом, за да обсъди с американския президент новия му мирен план. Преди разговорите Тръмп обеща "нещо специално" да се случи.

За четвърти път израелският премиер Бенямин Нетаняху влиза в Белия дом, откакто Доналд Тръмп е президент. Този път, обаче надеждите за мир в Ивицата са огромни.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Да, много съм уверен."

На масата е сложен новият план на Тръмп за прекратяване на войната в Газа.

Карълайн Левит, говорител на Белия дом: "Президентът работи неуморно, за да сложи край на войната в Газа и на конфликта в Близкия изток. Той иска да види всички заложници освободени. Специалният пратеник Стив Уиткоф изпрати подробен план от 21 точки до двете страни и президентът очаква двете страни да се съгласят."

Според публикации в американски и израелски медии, новото предложение на Тръмп предвижда - 48 часа след обявяването на споразумението, всички заложници да бъдат освободени. Израел трябва да пусне на свобода стотици палестински затворници.

Преди срещата Тръмп - Нетяняху: Вой на сирени на много места в Израел



Членовете на Хамас, които сложат оръжие, ще получат амнистия. Планът предвижда всички военни структури на групировката да бъдат унищожени.

За разлика от предишното предложение на Тръмп, това не предвижда разселване на палестинците от Газа, както и превръщането на Ивицата в ривиера.

Израелската армия трябва постепенно да се изтегли, и управлението на Ивицата Газа да премиене под контрала на временно управление. Очаква се то да представлява Комитет от 25 души начело с бившия британски премиер Тони Блеър.

Карълайн Левит, говорител на Белия дом: "Когато се постигне добро споразумение, и двете страни ще си тръгнат малко недоволни. Но този конфликт трябва да приключи."

В плана са заличени много от червените линии, от които досега Нетаняху не искаше да отстъпва.

Бенямин Нетаняху, премиер на Израел /28.09.2025г./: "Искаме да освободим заложниците си, искаме да се отървем от управлението на Хамас и да ги разоръжим, Газа да бъде демилитаризирана, да има ново бъдеще, както за жителите на Газа, така и за израелците и за целия регион."

Дори да приеме плана, Нетаняху е изправен пред предизвикателството да убеди твърдолинейните министри от правителството му да го приемат. Крайнодесният министър на финансите Бецалел Смотрич днес настоя "израелската армия да запази пълна свобода на действие в Ивицата Газа". Той настоява и Израел да анексира части от Западния бряг - искане, което Тръмп отхвърли.

На този етап - израелската офанзива в Газа продължава. Палестински източници съобщават, че днес са загинали най-малко 50 души.