Преди срещата Тръмп - Нетяняху: Вой на сирени на много места в Израел

Сирени огласиха Тел Авив тази сутрин.

Израелската армия съобщи, че е прехванала балистична ракета, изстреляна от йеменските бунтовници хути.

Сирените за въздушна тревога бяха задействани и на други места в Израел. Засега няма данни за пострадали или материални щети.

За днес е планирана среща между израелския премиер Бенямин Нетаняху и президента на Съединените щати Доналд Тръмп в Белия дом. Тя идва дни, след като Тръмп разкри план, целящ да сложи край на войната в Газа. Вчера Тръмп обеща "нещо специално" в преговорите за Близкия изток, без да разкрие подробности или срокове.