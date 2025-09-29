БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Новините 26.09.2025г.

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:22 мин.
Деца
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Акценти за деня:

Европейски ден на езиците
Отбелязва се Европейският ден на езиците, подчертаващ значението на чуждоезиковото обучение. Европа е дом на над 200 езика, като инициативата е на Съвета на Европа. Проучвания показват, че ученето на езици подобрява паметта, концентрацията и креативността. Деца споделят защо изучават корейски, френски, руски, японски и китайски език, както и своите бъдещи планове да живеят и работят в съответните страни. Подчертана е важността на чуждите езици за нови възможности и свободно пътуване.

Продажба на TikTok
Доналд Тръмп одобри план за продажба на TikTok, за да отговори на американските изисквания за сигурност. Ще бъде създадена нова американска компания на стойност около 14 милиарда долара, която ще управлява приложението в САЩ. Срокът бе удължен до 16 декември за привличане на инвеститори и одобрение от Китай. TikTok няма да бъде спрян, но предстоят промени в собствеността и управлението му.

Диви прасета на плаж във Варна
Семейство диви прасета бе забелязано на плаж под варненския квартал Аспарухово, разхождайки се и къпейки се в морето.

История на Покемон
През 1996 г. в Япония стартираха игрите Pokémon Red и Pokémon Green, създадени от Сатоши Таджири. Феноменът бързо се разрасна отвъд видеоигрите, обхващайки телевизията (анимацията от 1997 г. с Аш Кечъм и Пикачу), киното и дори улиците. Появиха се и покемон картите, а през 2016 г. мобилната игра Pokémon Go завладя света.

Фестивал „Red Head Days“ в Нидерландия
Най-големият и най-стар фестивал на хора с червени коси се проведе в Тилбург, Нидерландия. Повече от хиляда червенокоси, включително гости от над 80 държави, посетиха тридневното събитие. Участниците изразиха радост от това да бъдат заедно.

Концерт на Роби Уилямс в София
Роби Уилямс пристига в София за концерт на стадион „Васил Левски“ на 28 септември. Събитието е част от турнето Robbie Williams Live 2025. Подгряващи артисти ще бъдат българската звезда Дара и британската група The Lottery Winners.

Българският волейболен отбор се класира за полуфинал
Националният отбор по волейбол за мъже се класира за полуфиналите на Световното първенство във Филипините за първи път от 2006 г., когато спечели бронз. България ще играе срещу Чехия, а другият полуфинал е Полша срещу Италия.

Световна купа по батут във Варна
БНТ 3 ще излъчи финалите на Световната купа по батут във Варна. В състезанието участват над 150 спортисти от 15 държави.

Нов филм за Христо Стоичков
Предстои нов игрален филм за Христо Стоичков, озаглавен „Стоичков: Филмът“, който се очаква през 2027 г. Режисьор е Мартин Макариев. Стоичков заяви, че ще присъства на всеки снимачен ден.

Коментар на Христо Стоичков
Стоичков коментира подобрението на Усман Дембеле, отдавайки го на критиките и помощта на Луис Енрике.

Нова звездна двойка
Щангистът Карлос Насар и манекенката Александра Костадинова обявиха връзката си в Instagram. Костадинова наскоро направи трансфер в руския клуб „Амурски тигрици“.

Талисмани за Световното първенство по футбол
FIFA представи трите талисмана за Мондиала догодина: белоглавият орел Куч (САЩ), симпатичният лос Мейпъл (Канада) и ягуарът Саю (Мексико).

Исторически успех на Анджей Баргиел
Полският ски алпинист Анджей Баргиел завърши първото цялостно ски спускане от връх Еверест без допълнителен кислород, влизайки в световната история.

Последвайте ни

ТОП 24

България се изправя срещу Италия във финала на световното първенство по волейбол
1
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
2
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол...
Александър Николов в поредицата "Спортните таланти на България"
3
Александър Николов в поредицата "Спортните таланти на...
Мащабна въздушна тревога в цяла Украйна
4
Мащабна въздушна тревога в цяла Украйна
България завоюва сребърните медали от световното първенство по волейбол
5
България завоюва сребърните медали от световното първенство по...
Вместо фитнес във Велико Търново стотици доброволци пренесоха 900 килима
6
Вместо фитнес във Велико Търново стотици доброволци пренесоха 900...

Най-четени

България се изправя срещу Италия във финала на световното първенство по волейбол
1
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
Откриха втори спътник на Земята
2
Откриха втори спътник на Земята
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
3
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
4
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол...
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
5
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното първенство по волейбол
6
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното...

Още от: По света

Мащабна въздушна тревога в цяла Украйна
Мащабна въздушна тревога в цяла Украйна
Молдова на кръстопът: ЕС или Русия – изборът е утре Молдова на кръстопът: ЕС или Русия – изборът е утре
Чете се за: 01:57 мин.
Иран срещу Запада: „САЩ предадоха дипломацията, а ЕС я погреба“ Иран срещу Запада: „САЩ предадоха дипломацията, а ЕС я погреба“
Чете се за: 01:15 мин.
Продуцентът Андреа Иерволино стартира работа по биографичен филм за Джорджо Армани Продуцентът Андреа Иерволино стартира работа по биографичен филм за Джорджо Армани
Чете се за: 00:37 мин.
Изоставен павилион в Бруклин е преобразен в "динозавърска бакалия" Изоставен павилион в Бруклин е преобразен в "динозавърска бакалия"
Чете се за: 00:22 мин.
Япония отбеляза официалното навършване на пълнолетие на принц Хисахито Япония отбеляза официалното навършване на пълнолетие на принц Хисахито
Чете се за: 00:47 мин.

Водещи новини

Български триумф: Националите ни по волейбол със сребро от световното
Български триумф: Националите ни по волейбол със сребро от световното
Чете се за: 04:37 мин.
Общество
Вълна от емоции: Волейболна еуфория завладя нацията ни Вълна от емоции: Волейболна еуфория завладя нацията ни
Чете се за: 07:22 мин.
Волейбол
Борислав Гуцанов: Засега няма планове за вдигане на данъците Борислав Гуцанов: Засега няма планове за вдигане на данъците
Чете се за: 06:02 мин.
Опасен рекорд: Шофьор прелетя с над 265 км/ч на АМ "Тракия" Опасен рекорд: Шофьор прелетя с над 265 км/ч на АМ "Тракия"
Чете се за: 05:05 мин.
У нас
Сиренето поскъпна най-много за година – цената скочи с близо...
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Проевропейската партия на Мая Санду води на изборите в Молдова
Чете се за: 00:15 мин.
Европа
Масирана руска атака срещу Украйна: Нападението продължи 12 часа
Чете се за: 02:37 мин.
По света
Британският поп идол Роби Уилямс пее на стадион „Васил...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ