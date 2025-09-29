Новините 26.09.2025г.

Акценти за деня:

Европейски ден на езиците

Отбелязва се Европейският ден на езиците, подчертаващ значението на чуждоезиковото обучение. Европа е дом на над 200 езика, като инициативата е на Съвета на Европа. Проучвания показват, че ученето на езици подобрява паметта, концентрацията и креативността. Деца споделят защо изучават корейски, френски, руски, японски и китайски език, както и своите бъдещи планове да живеят и работят в съответните страни. Подчертана е важността на чуждите езици за нови възможности и свободно пътуване.

Продажба на TikTok

Доналд Тръмп одобри план за продажба на TikTok, за да отговори на американските изисквания за сигурност. Ще бъде създадена нова американска компания на стойност около 14 милиарда долара, която ще управлява приложението в САЩ. Срокът бе удължен до 16 декември за привличане на инвеститори и одобрение от Китай. TikTok няма да бъде спрян, но предстоят промени в собствеността и управлението му.

Диви прасета на плаж във Варна

Семейство диви прасета бе забелязано на плаж под варненския квартал Аспарухово, разхождайки се и къпейки се в морето.

История на Покемон

През 1996 г. в Япония стартираха игрите Pokémon Red и Pokémon Green, създадени от Сатоши Таджири. Феноменът бързо се разрасна отвъд видеоигрите, обхващайки телевизията (анимацията от 1997 г. с Аш Кечъм и Пикачу), киното и дори улиците. Появиха се и покемон картите, а през 2016 г. мобилната игра Pokémon Go завладя света.

Фестивал „Red Head Days“ в Нидерландия

Най-големият и най-стар фестивал на хора с червени коси се проведе в Тилбург, Нидерландия. Повече от хиляда червенокоси, включително гости от над 80 държави, посетиха тридневното събитие. Участниците изразиха радост от това да бъдат заедно.

Концерт на Роби Уилямс в София

Роби Уилямс пристига в София за концерт на стадион „Васил Левски“ на 28 септември. Събитието е част от турнето Robbie Williams Live 2025. Подгряващи артисти ще бъдат българската звезда Дара и британската група The Lottery Winners.

Българският волейболен отбор се класира за полуфинал

Националният отбор по волейбол за мъже се класира за полуфиналите на Световното първенство във Филипините за първи път от 2006 г., когато спечели бронз. България ще играе срещу Чехия, а другият полуфинал е Полша срещу Италия.

Световна купа по батут във Варна

БНТ 3 ще излъчи финалите на Световната купа по батут във Варна. В състезанието участват над 150 спортисти от 15 държави.

Нов филм за Христо Стоичков

Предстои нов игрален филм за Христо Стоичков, озаглавен „Стоичков: Филмът“, който се очаква през 2027 г. Режисьор е Мартин Макариев. Стоичков заяви, че ще присъства на всеки снимачен ден.

Коментар на Христо Стоичков

Стоичков коментира подобрението на Усман Дембеле, отдавайки го на критиките и помощта на Луис Енрике.

Нова звездна двойка

Щангистът Карлос Насар и манекенката Александра Костадинова обявиха връзката си в Instagram. Костадинова наскоро направи трансфер в руския клуб „Амурски тигрици“.

Талисмани за Световното първенство по футбол

FIFA представи трите талисмана за Мондиала догодина: белоглавият орел Куч (САЩ), симпатичният лос Мейпъл (Канада) и ягуарът Саю (Мексико).

Исторически успех на Анджей Баргиел

Полският ски алпинист Анджей Баргиел завърши първото цялостно ски спускане от връх Еверест без допълнителен кислород, влизайки в световната история.