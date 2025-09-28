Десетки мотористи в Пловдив с шествие в памет на жертвите на пътя

В Пловдив десетки мотористи се включиха в мотошествие в памет на загиналите на пътя хора.



То се проведе под надслов „Пътят е, за да стигнем у дома“ като в памет на жертвите на катастрофи беше отслужена литургия. След това моторите преминаха по основните булеварди в града. Екипи на полицията спираха поетапно движението на автомобили и следяха за безопасното преминаване на участниците в мотошествието. С инициативата мотористите показаха солидарност и подкрепа към загиналите и техните семейства и отправиха апел всички участници да спазват правилата по пътищата. По данни на мотоклубовете, инцидентите с мотористи тази година са по-малко от предходната.

Христо Йончев – секретар на мотоклуб „Вагабондс МС“: "Искаме да покажем да бъдем по-внимателни на пътя, както ние, така и заобикалящите ни хора. Да гледат повече в огледалата и почитаме нашите братя, които са загинали на пътя. Призоваваме всички водачи на пътя да бъдат толерантни най-вече и да спазват правилниците." Християн Лисов: "По-спокойно каране, разумно каране и да се забавляваме."