Борислав Гуцанов: Засега няма планове за вдигане на данъците

"В този момент не трябва да се вдигат каквито и да е данъци и налози“, заяви социалният министър Борислав Гуцанов в "Интервюто" по БНТ. По думите му Бюджет 2026 ще бъде изготвен, така че да не натоварва допълнително семейните бюджети и да осигури социална стабилност за гражданите.

Социалният министър поздрави националния отбор по волейбол за спечелените сребърни медали.

„Днес всичко е волейбол и браво на момчетата. Отдавна не ни се беше случвало такава радост и дано не само спортът е този, който ни обединява, но да има и национална цел, която да ни обединява“, каза социалният министът.

По думите му демографската криза е нещо, което трябва да ни обедини, за да може да я преодолеем.

„Ако искаме да има България много по 1300 години, ако искаме да имаме българска нация, дано това да е нещо, което да ни събере и да бъдем наистина като снопа стрели – всички го учим в първи клас и всички го забравяме, докато сме на някакви позиции, нещо зависи от нас. Дано тази есен е различна.“

Той коментира и това, че предстои да бъде изготвен първият държавен бюджет в евро. Гуцанов изрази надежда, че ще се постигне консенсус между партньорите в управлението.

„Ако искаме наистина да не сме в постоянни цикли от избори, трябва да се намерят балансите и виждате през тези 9 месеца ги намираме тези баланси. Много по-разумно е да има редовно управление, отколкото отново този период с 8 поредни избора, който видяхме къде ни докараха.“

„Аз съм оптимист, че ще се намери тази пресечна точка. И през тази година нямаше средства, спряха част от програмите – например "Топъл обяд" приключи - някой да е разбрал, парите ги намерихме, има ги, екипът на министерството се справи и хората продължават да ползват топлия обяд.“

Като социален министър той е категоричен, че не трябва да е на дневен ред темата с увеличение на данъците.

„Не считам, че в този момент трябва да се вдигат каквито и да е данъци и налози. Смятам, че е достатъчно и без това положението на хората да се натоварва допълнително семейният бюджет. Ако се правят такива реформи, те трябва да бъдат обмислени много внимателно. Едно повишаване на данък, то влачи след себе си и много други действия, които трябва да бъдат извършени“, категоричен е социалният министър.

По думите му Бюджет 2026 трябва да продължи по примера на тазгодишния бюджет – да няма никъде социални сътресения. Според него е много важно хората да се чувстват спокойни и да усещат предсказуемост за живота.

„Дали да бъде консервативен? По-скоро трябва да го насочим към младите семейства. Това е моята идея и идеята на екипа. Така в едни добри взаимоотношения с министерство на финансите търсим как да стане наистина година на младите. Какво имам предвид – знаете, успяхме да направим, така че от 1. до 4. клас да има помощ – може да не е голяма – 300 лв, но е помощ, 8. клас, също. Сега искаме да стане за всички от 1. до 8. клас. Дано да успеем да намерим тези средства“, обясни Борислав Гуцанов.

От думите му стана ясно, че ще се търси вариант да се увеличи помощта за раждане на първо дете, както и за второ и трето. Освен това социалното министерство предлага да се увеличи майчинството за втората година от 780 лева на 1100–1200 лева.

Той е категоричен, че такива мерки ще допринесат за справянето с демографската криза.

„Има много възможности за по-добро менажиране на средствата и за запушване на определени дупки. Например използвахме посещението в Ню Йорк да проведем едни доста добри разговори с министъра на здравеопазването доц. Силви Кирилов. Имаше такъв разговор между мен и премиера, че има направления, които могат да бъдат по-добре уплътнени – например ТЕЛК, които са на места доста проблемни. Ние имаме близо 800 хиляди българи с ТЕЛК, което буди доста въпросителни.“

Той смята, че ТЕЛК решенията трябва да са справедливи и хората, които имат нужда, да получават повече средства.

Той коментира и нападките, че в това управление има повече от един премиер.