Български триумф: Националите ни по волейбол със сребро от световното

от БНТ
Чете се за: 04:37 мин.
Общество
България си тръгва от шампионата с високо вдигната глава със сребърните медали, като това е шести медал от световно първенство за нас и първи след броназа от 2006

финал световното първенство волейбол българия италия галерия
Страхотните български волейболисти обединиха България, а България им отвърна с обич. Нашите герои спечелиха сребърните медали от световното първенство във Филипините, накараха ни да се гордеем и да крещим след всяка отбелязана точка в мача за титлата.

Момчетата на Джанлоренцо Бленджини, измъкнаха гейм на защитаващия трофея тим на Италия, но все пак отстъпиха с 1:3. БНТ съвместно с Max Sport 2 излъчи финала от 13.30 този следобед. Правата за излъчване са предоставени безвъзмездно от А1 България и MAX Sport.

България е втора сила в света на мъжкия волейбол! Националният ни отбор се окичи със сребърните медали на шампионата на планетата във Филипините и повтори най-доброто класиране, което сме имали в историята, и което датираше от 1970-та година. Отборът ни влезе във финала като непобеден до този момент в трунира, и въпреки че е най-младият на първенството със средна възраст малко над 23 години, игра като равен със световните шампиони от Италия.

Голямата цел, която е поставена пред нашите е класиране на Олимпийските игри в Лос Анжелис през 2028-ма година, но момчетата на Джанлоренцо Бленджини, показаха, че могат на надскочат очакванията и изпревариха времето. Едва в първия си сезон в тази формация и водени от италианския специалист, те стигнаха до битка за златото на Световно първенство.

Качественият състав на "Скуадра адзура" и големият опит, както и сериозната историческа визитка на тима, наклониха везните. Италианците взеха първите двай гейма с 25:21 и 25:17. Това обече не прекърши волята на Александър Николов и компания и българите спечелиха седващата част на 17 точки. Все пак Италия наложи волята си в четвъртия гейм и след 25:10 спечели за втори пореден път и общо пети в своята история световната титла.
Независимо от загубата във финала, България си тръгва от шампионата с високо вдигната глава със сребърните медали, като това е шести медал от световно първенство за нас и първи след броназа от 2006.

Момчетата спечелиха и няколко индивидуални награди - Александър Николов, който беше най-резултатния играч във фнала с 23 точки, е и безспорният лидер при реализаторите на първенснвото със 173 точки. Капитанът Алекс Грозданов завърши като №1 при блокиравочите.

„Изключително сме щастливи от това, което постигнаха момчетата. Обещавам повече да не ги наричам деца, защото това са истински достойни мъже на България. Успяха да играят по начина, по който искат. Видяхме, че има още по какво да работим, за да станем номер едно в света, но важното е, че сме близо. Всички, които работим за волейбола ежедневно, не сме си и мечтали в началото на първенството да стигнем до финала. Тук сме и няма как да не сме доволни“, коментира Владимир Николов, който коментира представянето на синовете му Александър и Симеон на световното първенство по волейбол и спечеленото второ място.

„Това е нещо велико и аз съм горд с тях. Радвам се, че те показаха как заедно показа как състезатели, треньорски щаб и ние като ръководители, гледайки в една посока и имайки една цел, нещата могат да се получат", коментира президентът на волейболната федерация Любомир Ганев.

