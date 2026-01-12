БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Еврото отблизо: Любопитни факти за валутата на 21 държави
Чете се за: 06:02 мин.
Росен Желязков върна на президента мандата за съставяне...
Чете се за: 07:22 мин.
Как да разпознаем фалшивото евро?
Чете се за: 03:10 мин.

Венецуела, Гренландия, Иран и Украйна са във фокуса на Съвета по сигурност

Сигурност и правосъдие
Съветът по сигурност прие Годишния доклад за националната сигурност за 2024 г.

Венецуела, Гренландия, Иран и Украйна са във фокуса на Съвета по сигурност
Под ръководството на министър-председателя Росен Желязков се проведе заседание на Съвета по сигурност към Министерския съвет, на което беше приет Годишният доклад за състоянието на националната сигурност на Република България за 2024 г.

В рамките на заседанието членовете на Съвета разгледаха подробно актуалната ситуация във Венецуела и потенциалните рискове за регионалната и глобалната сигурност, както и очакваните геополитически развития, свързани с Гренландия.

Специално внимание беше отделено на обстановката в Иран, вътрешнополитическите процеси в страната и тяхното отражение върху стабилността в Близкия изток.

Обсъдени бяха също възможните сценарии за развитие на конфликта в Украйна, дипломатическите усилия за постигане на устойчив мир и влиянието им върху европейската и международната сигурност, като беше подчертано значението на координирания и последователен подход на България в рамките на съюзническите формати.

Премиерът Желязков благодари на всички за активната работа и увери участниците, че правителството ще продължи да следи внимателно всички процеси, свързани със сигурността на нашата страна.

РЗИ - Варна предлага да бъде обявена грипна епидемия в областта от 14 януари
РЗИ - Варна предлага да бъде обявена грипна епидемия в областта от 14 януари
Черни лешояди са открити мъртви край Котел, има съмнения за отравяне Черни лешояди са открити мъртви край Котел, има съмнения за отравяне
Чете се за: 03:35 мин.
Двама души загинаха при пожар в Габрово Двама души загинаха при пожар в Габрово
Чете се за: 00:30 мин.
Вълчев: Екраните ерозират мотивацията на учениците за математика и природни науки Вълчев: Екраните ерозират мотивацията на учениците за математика и природни науки
Чете се за: 05:35 мин.
По високи максимални температури във вторник По високи максимални температури във вторник
Чете се за: 02:05 мин.
Фалшива банкнота от 500 евро е засечено след печалба в пернишко казино Фалшива банкнота от 500 евро е засечено след печалба в пернишко казино
Чете се за: 00:47 мин.

Росен Желязков върна на президента мандата за съставяне на правителство неизпълнен
Росен Желязков върна на президента мандата за съставяне на...
Чете се за: 07:22 мин.
У нас
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи "Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
Чете се за: 01:55 мин.
По света
РЗИ - Варна предлага да бъде обявена грипна епидемия в областта от 14 януари РЗИ - Варна предлага да бъде обявена грипна епидемия в областта от 14 януари
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Бойко Борисов: Имаме основание да направим заявка, че искаме да продължим да управляваме Бойко Борисов: Имаме основание да направим заявка, че искаме да продължим да управляваме
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Фалшива банкнота от 500 евро е засечено след печалба в пернишко казино
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Русенско се възстановява след снега – пътищата са проходими,...
Чете се за: 02:27 мин.
Регионални
Двама души загинаха при пожар в Габрово
Чете се за: 00:30 мин.
Регионални
Протестите в Иран не стихват
Чете се за: 04:07 мин.
По света
