Еврото отблизо: Любопитни факти за валутата на 21 държави
Чете се за: 06:02 мин.
Росен Желязков върна на президента мандата за съставяне...
Чете се за: 07:22 мин.
Как да разпознаем фалшивото евро?
Чете се за: 03:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

 

Свети Влас търси работници от Виетнам за туристическия сезон

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
Чете се за: 03:32 мин.
свети влас търси работници виетнам туристическия сезон
Възможностите за развитие на туризма и осигуряване на квалифицирана работна сила от Виетнам обсъдиха кметът на Свети Влас и посланикът на Виетнам в България Н. Пр. Нгуен Тхи Мин Нгует по време на среща в курортния град. Делегацията бе по покана на председателя на Българския строителен и търговски консорциум (БСТК) и Евро-азиатската асоциация за бизнес, култура и приятелство (ЕААБКП) Веселин Кошев.

Кметът Иван Николов заяви, че Свети Влас е сред най-бързо развиващите се курорти по българското Черноморие, като подчерта, че в момента в града се реализират множество строителни и инфраструктурни проекти, което създава предпоставки за привличане на чуждестранни инвестиции.

„Силно съм впечатлен от постиженията на Виетнам и приветстваме всякакъв вид сътрудничество“, заяви Николов.

Той изрази надежда, че посещението на виетнамската делегация в Свети Влас ще създаде възможности за бизнес контакти и привличане на инвеститори от азиатската държава.

Николов посочи, че недостигът на работна ръка е сериозен проблем не само за Свети Влас, не само за България, но и за цяла Европа.

Посланик Нгуен Тхи Мин Нгует заяви, че виетнамски работници работят по целия свят и се отличават с висока квалификация в различни сфери, като могат да бъдат надежден ресурс и за България. Дипломатът посочи, че министерствата на труда на Виетнам и България вече са подписали меморандум за сътрудничество, който предвижда работа по улесняване на процедурите за издаване на работни визи за виетнамски граждани. Тя добави, че в програмата на посолството за тази година са планирани онлайн среща и форум, посветени на сътрудничеството в областта на работната миграция.

Веселин Кошев заяви, че организациите, които представлява, имат готовност да съдействат за привличането на работници от Виетнам както за региона, така и за други райони на страната. По думите му основното предизвикателство остава визовият режим. Той подчерта, че България има положителен опит с виетнамски работници в миналото, които се отличават с коректност и трудолюбие.

Посланикът подчерта потенциала за сътрудничество между България и Виетнам в областта на туризма, спа индустрията, недвижимите имоти и обучението на кадри.

Н. Пр. г-жа Нгуен Тхи Мин Нгует заяви, че това е нейното второ посещение в Свети Влас и че е впечатлена от темпа на развитие на курорта, особено след 2000 година.

По време на срещата беше обсъдена и възможността за сътрудничество в областта на туризма, културата, обмяната на добри практики, обучението на кадри, както и възможността за побратимяване между Свети Влас и виетнамски курортен град.

На срещата в Свети Влас присъстваха още трима първи секретари на посланика на Виетнам в България – Нгуен Доан Мин, Чъонг Нгок Нам и Нгуен Тхан Хай, както и Апостол Христов, член на ръководството на БСТК и ЕААБКП.

#Свети Влас #работници #Виетнам #туризъм

