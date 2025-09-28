Парламентарни избори в Молдова: Ключов избор между ЕС и Русия

Напрежение и взаимни обвинения между опонентите белязаха парламентарните избори в Молдова. Надпреварата за надмощие в 101-местния парламент на страната премина под знака на кибер атаки, онлайн информационна война и сигнали за различни нарушения.

Без да има струпване, но при голям интерес, протече изборният ден в Молдова.

„За хубав живот, за справедливост, и най-важното - за мир!“ „За европейския избор, за евроатлантическия Алианс. За благоденствието, което очаква страната ни.“ „За Европа. За да ни е всичко наред. За да няма война.“

В тази секция в Кишинев 18-годишната Евелина, която гласува за първи път, получи цвете в знак на специално внимание от избирателната комисия.

Малко след 9 часа правото си на глас упражни и президентът на Молдова - Мая Санду. Тя призова молдовците да гласуват.

Мая Санду, президент на Молдова: „Залогът на тези избори за страната ни е много голям. Молдовците са достатъчно силни и въпреки мащабната намеса на Русия, ще решават сами. Молдова ще има шанс да продължи да подсилва демокрацията си, да пази мястото си и да продължи пътя си към членство в ЕС. Ако молдовците не се мобилизират достатъчно и руската намеса сериозно повлияе върху нашите избори, Молдова може да изгуби всичко. А това може да създаде значителни рискове за други държави като Украйна, но и за страните в региона.“

Малко по-късно, от кабинета си, тя за пореден път обвини Русия в намеса в изборите и в купуване на гласове. Приканва и молдовците в чужбина да бъдат активни, но и внимателни. Още по време на кампанията се появиха информации, че диаспората е била обект на сериозна дезинформационна атака и руска пропаганда. От молдовското министерство на външните работи заявиха, че няколко секции в чужбина са получили бомбени заплахи. „Ходът беше очакван, подготвени сме“, добавиха от ведомството.

Лидерът на прориския блок Игор Додон гласува със съпругата си.

Игор Додон, лидер на проруската опозиция: „Гласувах за връщане на нормалността, за развитието на Молдова, за премахването на страха, който през последните седмици, месеци, дори години, се е превърнал в норма за Република Молдова. Имах стотици срещи - хората са изплашени. А когато хората се страхуват от властта, от правителството, това означава тирания.“

И призова за протест утре.

Игор Додон, лидер на проруската опозиция: „Като се има предвид, че властите обмислят вариант за анулиране на вота, като в Румъния, призовавам всички да излязат пред парламента утре в 12 часа, за да защитят нашата победа.“

В проруски медии се появи информация, че на жителите на Приднестровието - проруски сепаратистки регион, се пречи да стигнат до избирателните секции заради засилени проверки. В Тараклийския район, населен предимно с етнически българи, може да се гласува в 32 секции.

Вотът в Молдова се следи от над 900 международни наблюдатели от над 20 дипломатически мисии и организации. Ако никой не спечели мнозинство в парламента, ще се стигне до политически пазарлък. А той няма да е от полза за една от най-бедните страни в Европа, на която се води война.