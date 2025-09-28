БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
България завоюва сребърните медали от световното...
Чете се за: 05:20 мин.
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
Чете се за: 03:55 мин.
Шеста световна титла за Ружди Ружди в тласкането на гюле
Чете се за: 02:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Парламентарни избори в Молдова: Ключов избор между ЕС и Русия

Теодора Гатева от Теодора Гатева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:02 мин.
Европа
Запази

Напрежение и взаимни обвинения между опонентите белязаха парламентарните избори в Молдова

парламентарни избори молдова ключов избор русия
Слушай новината

Напрежение и взаимни обвинения между опонентите белязаха парламентарните избори в Молдова. Надпреварата за надмощие в 101-местния парламент на страната премина под знака на кибер атаки, онлайн информационна война и сигнали за различни нарушения.

Без да има струпване, но при голям интерес, протече изборният ден в Молдова.

„За хубав живот, за справедливост, и най-важното - за мир!“

„За европейския избор, за евроатлантическия Алианс. За благоденствието, което очаква страната ни.“

„За Европа. За да ни е всичко наред. За да няма война.“

В тази секция в Кишинев 18-годишната Евелина, която гласува за първи път, получи цвете в знак на специално внимание от избирателната комисия.

Малко след 9 часа правото си на глас упражни и президентът на Молдова - Мая Санду. Тя призова молдовците да гласуват.

Мая Санду, президент на Молдова: „Залогът на тези избори за страната ни е много голям. Молдовците са достатъчно силни и въпреки мащабната намеса на Русия, ще решават сами. Молдова ще има шанс да продължи да подсилва демокрацията си, да пази мястото си и да продължи пътя си към членство в ЕС. Ако молдовците не се мобилизират достатъчно и руската намеса сериозно повлияе върху нашите избори, Молдова може да изгуби всичко. А това може да създаде значителни рискове за други държави като Украйна, но и за страните в региона.“

Малко по-късно, от кабинета си, тя за пореден път обвини Русия в намеса в изборите и в купуване на гласове. Приканва и молдовците в чужбина да бъдат активни, но и внимателни. Още по време на кампанията се появиха информации, че диаспората е била обект на сериозна дезинформационна атака и руска пропаганда. От молдовското министерство на външните работи заявиха, че няколко секции в чужбина са получили бомбени заплахи. „Ходът беше очакван, подготвени сме“, добавиха от ведомството.

Лидерът на прориския блок Игор Додон гласува със съпругата си.

Игор Додон, лидер на проруската опозиция: „Гласувах за връщане на нормалността, за развитието на Молдова, за премахването на страха, който през последните седмици, месеци, дори години, се е превърнал в норма за Република Молдова. Имах стотици срещи - хората са изплашени. А когато хората се страхуват от властта, от правителството, това означава тирания.“

И призова за протест утре.

Игор Додон, лидер на проруската опозиция: „Като се има предвид, че властите обмислят вариант за анулиране на вота, като в Румъния, призовавам всички да излязат пред парламента утре в 12 часа, за да защитят нашата победа.“

В проруски медии се появи информация, че на жителите на Приднестровието - проруски сепаратистки регион, се пречи да стигнат до избирателните секции заради засилени проверки. В Тараклийския район, населен предимно с етнически българи, може да се гласува в 32 секции.

Вотът в Молдова се следи от над 900 международни наблюдатели от над 20 дипломатически мисии и организации. Ако никой не спечели мнозинство в парламента, ще се стигне до политически пазарлък. А той няма да е от полза за една от най-бедните страни в Европа, на която се води война.

#изобри #молдова

Последвайте ни

ТОП 24

България се изправя срещу Италия във финала на световното първенство по волейбол
1
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
2
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол...
Паднало дърво забави бързия влак Варна - София, има леко пострадал пътник
3
Паднало дърво забави бързия влак Варна - София, има леко пострадал...
Александър Николов в поредицата "Спортните таланти на България"
4
Александър Николов в поредицата "Спортните таланти на...
България на финал на световно по волейбол след 55 години (ОБЗОР)
5
България на финал на световно по волейбол след 55 години (ОБЗОР)
Мащабна въздушна тревога в цяла Украйна
6
Мащабна въздушна тревога в цяла Украйна

Най-четени

Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити, средствата са декларирани публично
1
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
България се изправя срещу Италия във финала на световното първенство по волейбол
2
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
Откриха втори спътник на Земята
3
Откриха втори спътник на Земята
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
4
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
5
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
6
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол...

Още от: По света

Масирана руска атака срещу Украйна: Нападението продължи 12 часа
Масирана руска атака срещу Украйна: Нападението продължи 12 часа
Молдова избира - Европа или Русия? Молдова избира - Европа или Русия?
Чете се за: 02:20 мин.
Масови протести срещу войната в Газа Масови протести срещу войната в Газа
Чете се за: 01:02 мин.
Тодор Тагарев за дроновете: Провокация на 100% Тодор Тагарев за дроновете: Провокация на 100%
Чете се за: 02:15 мин.
Изборът: Ключов ден за бъдещето на Молдова Изборът: Ключов ден за бъдещето на Молдова
Чете се за: 00:50 мин.
Мащабна въздушна тревога в цяла Украйна Мащабна въздушна тревога в цяла Украйна
Чете се за: 00:35 мин.

Водещи новини

България завоюва сребърните медали от световното първенство по волейбол
България завоюва сребърните медали от световното първенство по...
Чете се за: 05:20 мин.
Спорт
Вълна от емоции: Волейболна еуфория завладя нацията ни Вълна от емоции: Волейболна еуфория завладя нацията ни
Чете се за: 07:22 мин.
Опасен рекорд: Шофьор прелетя с над 265 км/ч на АМ "Тракия" Опасен рекорд: Шофьор прелетя с над 265 км/ч на АМ "Тракия"
Чете се за: 05:05 мин.
У нас
Парламентарни избори в Молдова: Ключов избор между ЕС и Русия Парламентарни избори в Молдова: Ключов избор между ЕС и Русия
Чете се за: 04:02 мин.
Европа
Шеста световна титла за Ружди Ружди в тласкането на гюле
Чете се за: 02:22 мин.
Още
Асен Василев е избран за председател на „Продължаваме...
Чете се за: 02:27 мин.
Политика
Масирана руска атака срещу Украйна: Нападението продължи 12 часа
Чете се за: 02:37 мин.
По света
Протестно шествие в Плевен срещу безводието
Чете се за: 00:42 мин.
Регионални
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ