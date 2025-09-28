Изборът: Ключов ден за бъдещето на Молдова

Днес в Молдова се провеждат парламентарни избори, които се определят като ключови. Основните опоненти са проевропейската "Партия на действието и солидарността" на президента Мая Санду и формации от 4 проруски партии.

снимка: БТА

Право на глас имат около 3,3 милиона души. Разкрити са около 2300 секции. Местата в парламента са 101. Управляващата партия обещава членство в ЕС до 2030 година и инвестиции. А проруските - поглед към Русия и ниски цени на горивата.

Изборният ден в Молдова ще приключи в 21.00 часа.

Вижте повече в прякото включване на специалните ни пратеници в Кишинев - Теодора Гатева и операторът Иван Ставрев