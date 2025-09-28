Мащабна въздушна тревога в цяла Украйна

В цяла Украйна е обявена мащабна въздушна тревога, съобщи Ройтерс, заради заплахи от руски ракетни удари.



В Киев са нанесени щети по редица жилищни и административни сгради тази нощ. Двама души са пострадали и са хоспитализирани.

Полша вдигна изтребители, за да обезопаси въздушното си пространство, след като имаше серия от нарушения от руски дронове. Полша определи действията като превантивни и насочени към защитата на сигурността на гражданите.