БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ОГРОМНИ! България си осигури световен финал
Чете се за: 04:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
УТРЕ БНТ1 ЩЕ ИЗЛЪЧИ НА ЖИВО ФИНАЛНИЯ МАЧ БЪЛГАРИЯ - ИТАЛИЯ ОТ СВЕТОВНОТО ПЪРВЕНСТВО ПО ВОЛЕЙБОЛ ОТ 13:30 ЧАСА. КОМЕНТАРНОТО СТУДИО ПРЕДИ МАЧА ЩЕ ЗАПОЧНЕ В 12:25 ЧАСА. ПРАВАТА ЗА ИЗЛЪЧВАНЕ СА ПРЕДОСТАВЕНИ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ОТ A1 БЪЛГАРИЯ И МАКС СПОРТ

Протест в Барселона: Tуристи обстрелвани с водни пистолети

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:37 мин.
Европа
Запази

Демонстрацията е в Световния ден на туризма

Слушай новината

Протестиращи обстрелваха туристи с водни пистолети в Барселона, в рамките на последните демонстрации срещу свръхтуризма в Испания.

Активистите скандираха „Туристи, прибирайте се у дома“. Те организираха демонстрацията на входа на популярен парк, проектиран от каталунския архитект Антонио Гауди, в знак на протест по случай Световния ден на туризма.
Испания и други европейски страни се опитват да балансират между процъфтяващата туристическа индустрия и нарастващото недоволство сред местното население от последиците от масовия туризъм в популярните градове.

#Испания #Световен ден на туризма #протести

Последвайте ни

ТОП 24

България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното първенство по волейбол
1
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното...
ОГРОМНИ! България си осигури световен финал
2
ОГРОМНИ! България си осигури световен финал
Световно първенство по волейбол, полуфинал: България - Чехия 3:1 (ГАЛЕРИЯ)
3
Световно първенство по волейбол, полуфинал: България - Чехия 3:1...
БНТ 1 ще излъчи финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
4
БНТ 1 ще излъчи финала на световното първенство по волейбол между...
Заедно пред екрана за финала на Световното по волейбол на площад "Св. Александър Невски"
5
Заедно пред екрана за финала на Световното по волейбол на площад...
БНТ излъчва на живо финала на Световното по волейбол: България срещу Италия
6
БНТ излъчва на живо финала на Световното по волейбол: България...

Най-четени

Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити, средствата са декларирани публично
1
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
Откриха втори спътник на Земята
2
Откриха втори спътник на Земята
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
3
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
4
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
5
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
Двама души загинаха при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
6
Двама души загинаха при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)

Още от: По света

Лавров: Всяка агресия срещу Русия ще срещне решителна реакция
Лавров: Всяка агресия срещу Русия ще срещне решителна реакция
Български лекари с безвъзмездни прегледи в Албания Български лекари с безвъзмездни прегледи в Албания
Чете се за: 00:22 мин.
Новите провокации на Русия и "стената срещу дронове" Новите провокации на Русия и "стената срещу дронове"
Чете се за: 14:50 мин.
Дронове над най-голямата военна база в Дания: Среща на началниците на генералните щабове на страните от НАТО Дронове над най-голямата военна база в Дания: Среща на началниците на генералните щабове на страните от НАТО
Чете се за: 02:17 мин.
Ден за размисъл в Молдова: Как работят мрежите за руска пропаганда в страната Ден за размисъл в Молдова: Как работят мрежите за руска пропаганда в страната
Чете се за: 06:42 мин.
И трета българка е задържана в Русия И трета българка е задържана в Русия
Чете се за: 02:02 мин.

Водещи новини

България на финал на световно по волейбол след 55 години (ОБЗОР)
България на финал на световно по волейбол след 55 години (ОБЗОР)
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
БНТ 1 ще излъчи финала на световното първенство по волейбол между България и Италия БНТ 1 ще излъчи финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
Чете се за: 00:47 мин.
Спорт
"Те вече са шампиони" – премиерът Желязков поздрави националния отбор по волейбол "Те вече са шампиони" – премиерът Желязков поздрави националния отбор по волейбол
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Лавров: Всяка агресия срещу Русия ще срещне решителна реакция Лавров: Всяка агресия срещу Русия ще срещне решителна реакция
Чете се за: 03:00 мин.
По света
Бърз влак в направление Варна-София пътува със закъснение поради...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Акция срещу чуждестранните нарушители на пътя: 21 шофьори с...
Чете се за: 01:57 мин.
Сигурност и правосъдие
Ден за размисъл в Молдова: Как работят мрежите за руска пропаганда...
Чете се за: 06:42 мин.
По света
Новите провокации на Русия и "стената срещу дронове"
Чете се за: 14:50 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ