Протест в Барселона: Tуристи обстрелвани с водни пистолети

Протестиращи обстрелваха туристи с водни пистолети в Барселона, в рамките на последните демонстрации срещу свръхтуризма в Испания.



Активистите скандираха „Туристи, прибирайте се у дома“. Те организираха демонстрацията на входа на популярен парк, проектиран от каталунския архитект Антонио Гауди, в знак на протест по случай Световния ден на туризма.

Испания и други европейски страни се опитват да балансират между процъфтяващата туристическа индустрия и нарастващото недоволство сред местното население от последиците от масовия туризъм в популярните градове.