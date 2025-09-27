БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ОГРОМНИ! България си осигури световен финал
Чете се за: 04:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
УТРЕ БНТ1 ЩЕ ИЗЛЪЧИ НА ЖИВО ФИНАЛНИЯ МАЧ БЪЛГАРИЯ - ИТАЛИЯ ОТ СВЕТОВНОТО ПЪРВЕНСТВО ПО ВОЛЕЙБОЛ ОТ 13:30 ЧАСА. КОМЕНТАРНОТО СТУДИО ПРЕДИ МАЧА ЩЕ ЗАПОЧНЕ В 12:25 ЧАСА. ПРАВАТА ЗА ИЗЛЪЧВАНЕ СА ПРЕДОСТАВЕНИ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ОТ A1 БЪЛГАРИЯ И МАКС СПОРТ

Акция срещу чуждестранните нарушители на пътя: 21 шофьори с неплатени глоби, 85 уведомления за нарушения

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Аксения Ангелова
A+ A-
Чете се за: 01:05 мин.
Сигурност и правосъдие
Запази
Слушай новината

Специализирана полицейска акция се проведе днес в района на граничен пункт “Кулата” срещу чуждестранните нарушители на пътя. Днес бяха установени 21 водачи с неплатени глоби и връчени 85 уведомления за нарушения. Акцията се провежда от МВР съвместно с Национално толуправление.

Георги Бучков, Началник група “Пътен контрол, организация на движението и превантивна дейност” при ОДМВР - Благоевград: “Ако служителите установят нарушения на място, те съставят глоба с фиш, като съгласно измененията в Закона по пътищата, които влязоха от септември месец, ако водачът не заплати на място, се прилага принудителна мярка спрямо водача и се сваля номера на автомобила и се отнема свидетелството за регистрация до заплащане на тази глоба. Тази мярка не може да се приложи за стари нарушения”.

#чуждестранни нарушители #акция

Последвайте ни

ТОП 24

България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното първенство по волейбол
1
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното...
ОГРОМНИ! България си осигури световен финал
2
ОГРОМНИ! България си осигури световен финал
Световно първенство по волейбол, полуфинал: България - Чехия 3:1 (ГАЛЕРИЯ)
3
Световно първенство по волейбол, полуфинал: България - Чехия 3:1...
Заедно пред екрана за финала на Световното по волейбол на площад "Св. Александър Невски"
4
Заедно пред екрана за финала на Световното по волейбол на площад...
Желязков към Тръмп: Стратегическото партньорство между България и САЩ е ключово
5
Желязков към Тръмп: Стратегическото партньорство между България и...
Локомотив Пловдив нанесе първа загуба на Левски
6
Локомотив Пловдив нанесе първа загуба на Левски

Най-четени

Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити, средствата са декларирани публично
1
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
Откриха втори спътник на Земята
2
Откриха втори спътник на Земята
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
3
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
4
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
5
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
Двама души загинаха при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
6
Двама души загинаха при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)

Още от: У нас

Бърз влак в направление Варна-София пътува със закъснение поради паднало дърво, има леко пострадала пътничка
Бърз влак в направление Варна-София пътува със закъснение поради паднало дърво, има леко пострадала пътничка
България на финал на Световно по волейбол след 55 години (ОБЗОР) България на финал на Световно по волейбол след 55 години (ОБЗОР)
Чете се за: 02:40 мин.
Протест на „Възраждане“ срещу еврото и правителството Протест на „Възраждане“ срещу еврото и правителството
Чете се за: 01:15 мин.
Столична община: Няма задължение за нови декларации за такса „Битови отпадъци“ Столична община: Няма задължение за нови декларации за такса „Битови отпадъци“
Чете се за: 02:00 мин.
Румен Христов: Радев е инициаторът на напрежението в отношенията му с Борисов Румен Христов: Радев е инициаторът на напрежението в отношенията му с Борисов
Чете се за: 03:30 мин.
Александър Симидчиев: Имаме общи цели и работим абсолютно синхронно Александър Симидчиев: Имаме общи цели и работим абсолютно синхронно
Чете се за: 03:20 мин.

Водещи новини

България на финал на Световно по волейбол след 55 години (ОБЗОР)
България на финал на Световно по волейбол след 55 години (ОБЗОР)
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
БНТ 1 ще излъчи финала на световното първенство по волейбол между България и Италия БНТ 1 ще излъчи финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
Чете се за: 00:47 мин.
Спорт
"Те вече са шампиони" – премиерът Желязков поздрави националния отбор по волейбол "Те вече са шампиони" – премиерът Желязков поздрави националния отбор по волейбол
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Бърз влак в направление Варна-София пътува със закъснение поради паднало дърво, има леко пострадала пътничка Бърз влак в направление Варна-София пътува със закъснение поради паднало дърво, има леко пострадала пътничка
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Акция срещу чуждестранните нарушители на пътя: 21 шофьори с...
Чете се за: 01:05 мин.
Сигурност и правосъдие
Протест на „Възраждане“ срещу еврото и правителството
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Ден за размисъл в Молдова: Как работят мрежите за руска пропаганда...
Чете се за: 06:42 мин.
По света
Дронове над най - голямата военна база в Дания: Среща на...
Чете се за: 02:17 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ