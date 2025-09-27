Акция срещу чуждестранните нарушители на пътя: 21 шофьори с неплатени глоби, 85 уведомления за нарушения

Специализирана полицейска акция се проведе днес в района на граничен пункт “Кулата” срещу чуждестранните нарушители на пътя. Днес бяха установени 21 водачи с неплатени глоби и връчени 85 уведомления за нарушения. Акцията се провежда от МВР съвместно с Национално толуправление.

Георги Бучков, Началник група “Пътен контрол, организация на движението и превантивна дейност” при ОДМВР - Благоевград: “Ако служителите установят нарушения на място, те съставят глоба с фиш, като съгласно измененията в Закона по пътищата, които влязоха от септември месец, ако водачът не заплати на място, се прилага принудителна мярка спрямо водача и се сваля номера на автомобила и се отнема свидетелството за регистрация до заплащане на тази глоба. Тази мярка не може да се приложи за стари нарушения”.