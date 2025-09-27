Румен Христов: Радев е инициаторът на напрежението в отношенията му с Борисов

Румен Христов от ГЕРБ-СДС коментира продължаващия сблъсък между президента Румен Радев и бившия премиер Бойко Борисов в предаването „Говори сега“. Според него инициатор на напрежението е самият Радев.

„Той очевидно иска да участва в политическия живот на страната, в което няма нищо лошо, но за това е необходимо да напуснеш топлото място, което обитаваш, да си направиш партия и да участваш на следващите избори. От една страна е това, от друга страна изтича времето, през което той е на "Дондуков" 2, на 21 януари, когато вече не е там. Рейтингът и всичко останало, което в момента получава като съпорт през медии, през възможност за обръщение, за посещение, за коментари, ще му липсва, и от тази точка, като изнервен, минава доста границите. Усещам неща, които той през последните 6–7 години не беше допускал в речника си. Сега се появиха“, коментира Румен Христов.

Христов коментира и темата с водната криза, като подчерта, че проблемът не е от днес и добави, че водопреносната мрежа е стара.

„Истината е, че тя допреди година–две все още издържаше. Но виждаме, че тя не издържа налягането, пука се на много места, дори да отремонтиравш това, не се случва“, обясни Христов.

Според него ситуацията изисква внимателно планиране и координация с местните власти, като се подчертава, че проблемът е системен и изисква дългосрочни решения.

Като пример Христов посочи Плевен.

„Факт е, че всички кметове, които бяха инициативни и извършиха водни цикли, нямат проблеми с водоснабдяването. Въпрос на инициативност е това. Някои предпочетоха да не действат, защото един воден цикъл приключва за две години, а понякога и повече. Улиците са разкопани, дискомфортът за гражданите е ясен, и за да не бъдат критикувани за това, някои не започнаха изобщо.“

