БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ОГРОМНИ! България си осигури световен финал
Чете се за: 04:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
УТРЕ БНТ1 ЩЕ ИЗЛЪЧИ НА ЖИВО ФИНАЛНИЯ МАЧ БЪЛГАРИЯ - ИТАЛИЯ ОТ СВЕТОВНОТО ПЪРВЕНСТВО ПО ВОЛЕЙБОЛ ОТ 13:30 ЧАСА. КОМЕНТАРНОТО СТУДИО ПРЕДИ МАЧА ЩЕ ЗАПОЧНЕ В 12:25 ЧАСА. ПРАВАТА ЗА ИЗЛЪЧВАНЕ СА ПРЕДОСТАВЕНИ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ОТ A1 БЪЛГАРИЯ И МАКС СПОРТ

„Продължаваме промяната“ на кръстопът: Ново ръководство и стратегически решения

Вера Александрова от Вера Александрова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Запази

Засега единственият кандидат за лидерския пост е Асен Василев

bdquoпродължаваме промянатаldquo кръстопът ново ръководство стратегически решения
Снимка: БТА
Слушай новината

Общото събрание на "Продължаваме промяната" заседава днес и утре. Участниците трябва да изберат председател и ново ръководство на партията. Засега единственият кандидат за лидерския пост е Асен Василев. Номинации обаче могат да се правят до утре, когато ще е гласуването.

Общото събрание на "Продължаваме промяната" трябва да избере ново ръководство на партията, да приеме промени в устава и нова политическа платформа. Решението за провеждане на този форум се взе, след като през юни Кирил Петков подаде оставка като съпредседател на партията заради скандал за корупция в столична община.

В изказването си днес той предложи кметът на Варна Благомир Коцев да бъде избран в Изпълнителния съвет на партията и подкрепи Асен Василев за председателския пост.

Кирил Петков, "Продължаваме промяната": "Дълбоко се надявам, че антикорупцията ще остане вградено в ДНК-то на нашата партия. Аз вярвам, че в ПП имат място само свободни хора. Приоритет номер едно от днес и утре и други ден е Благо, Ники, Йордан и Никола да бъдат на свобода."

Асен Василев обяви, че "Продължаваме промяната" е по-жива от всякога. Отбеляза, че след като са отказали да станат част от статуквото, атаката срещу тях е огромна.

Асен Василев - кандидат за председател на "Продължаваме промяната": "Когато си на острието, всички удари падат върху теб. Цялата кална бригада ще се впрегне, абсолютно всичко ще тръгне с една основна цел - да премахнат "Продължаваме промяната", защото тя им пречи да разпределят порциите или да градят държавата с главно Д. Моментът, в който можехме да станем част от статуквото и разпределението на порциите, казахме не."

Според евродепутата Никола Минчев коалицията с "Демократична България" е без алтернатива. Теза, която подкрепиха и лидерите на "Демократична България", които бяха гости на форума. Имаше и видеобръщения от европейските им партньори от АЛДЕ и "Обнови Европа", които призоваха за незабавното освобождаване от ареста на варненския кмет Благомир Коцев и другите задържани.

#"Продължаваме промяната" #заседание

Последвайте ни

ТОП 24

България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното първенство по волейбол
1
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното...
Крадци се опитаха да задигнат демонтираните части от Паметника на Съветската армия
2
Крадци се опитаха да задигнат демонтираните части от Паметника на...
ОГРОМНИ! България си осигури световен финал
3
ОГРОМНИ! България си осигури световен финал
Световно първенство по волейбол, полуфинал: България - Чехия 3:1 (ГАЛЕРИЯ)
4
Световно първенство по волейбол, полуфинал: България - Чехия 3:1...
Локомотив Пловдив нанесе първа загуба на Левски
5
Локомотив Пловдив нанесе първа загуба на Левски
Желязков към Тръмп: Стратегическото партньорство между България и САЩ е ключово
6
Желязков към Тръмп: Стратегическото партньорство между България и...

Най-четени

Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити, средствата са декларирани публично
1
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
Откриха втори спътник на Земята
2
Откриха втори спътник на Земята
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
3
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
4
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
5
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
Двама души загинаха при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
6
Двама души загинаха при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)

Още от: Политика

Протест на "Възраждане" в София
Протест на "Възраждане" в София
Йотова: Министри, които не участват в държавни делегации, не си вършат работата Йотова: Министри, които не участват в държавни делегации, не си вършат работата
Чете се за: 02:52 мин.
Кирил Петков: Антикорупцията ще остане вградена в ДНК-то на ПП Кирил Петков: Антикорупцията ще остане вградена в ДНК-то на ПП
Чете се за: 00:57 мин.
Борисов: От пиедестала на държавен глава Радев се разправя с един депутат, какъвто съм аз Борисов: От пиедестала на държавен глава Радев се разправя с един депутат, какъвто съм аз
Чете се за: 03:40 мин.
Проф. Георги Близнашки: Големият проблем е корупцията на всички равнища Проф. Георги Близнашки: Големият проблем е корупцията на всички равнища
Чете се за: 02:07 мин.
Радостин Василев: Кулинарната лакомия в политиката на Пеевски започна да дразни Борисов Радостин Василев: Кулинарната лакомия в политиката на Пеевски започна да дразни Борисов
Чете се за: 03:30 мин.

Водещи новини

БНТ 1 ще излъчи финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
БНТ 1 ще излъчи финала на световното първенство по волейбол между...
Чете се за: 00:42 мин.
Спорт
ОГРОМНИ! България си осигури световен финал ОГРОМНИ! България си осигури световен финал
Чете се за: 04:30 мин.
Национални отбори
Италия ще защитава световната титла в сблъсък срещу България Италия ще защитава световната титла в сблъсък срещу България
Чете се за: 02:37 мин.
Спорт
Желязков към Тръмп: Стратегическото партньорство между България и САЩ е ключово Желязков към Тръмп: Стратегическото партньорство между България и САЩ е ключово
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Специализирана полицейска операция срещу чуждестранни нарушители на...
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Заедно пред екрана за финала на Световното по волейбол на площад...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Борисов: От пиедестала на държавен глава Радев се разправя с един...
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Иран: САЩ предадоха дипломацията, но страните от ЕС я погребаха
Чете се за: 02:55 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ