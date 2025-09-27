„Продължаваме промяната“ на кръстопът: Ново ръководство и стратегически решения

Общото събрание на "Продължаваме промяната" заседава днес и утре. Участниците трябва да изберат председател и ново ръководство на партията. Засега единственият кандидат за лидерския пост е Асен Василев. Номинации обаче могат да се правят до утре, когато ще е гласуването.

Общото събрание на "Продължаваме промяната" трябва да избере ново ръководство на партията, да приеме промени в устава и нова политическа платформа. Решението за провеждане на този форум се взе, след като през юни Кирил Петков подаде оставка като съпредседател на партията заради скандал за корупция в столична община.

В изказването си днес той предложи кметът на Варна Благомир Коцев да бъде избран в Изпълнителния съвет на партията и подкрепи Асен Василев за председателския пост.

Кирил Петков, "Продължаваме промяната": "Дълбоко се надявам, че антикорупцията ще остане вградено в ДНК-то на нашата партия. Аз вярвам, че в ПП имат място само свободни хора. Приоритет номер едно от днес и утре и други ден е Благо, Ники, Йордан и Никола да бъдат на свобода."

Асен Василев обяви, че "Продължаваме промяната" е по-жива от всякога. Отбеляза, че след като са отказали да станат част от статуквото, атаката срещу тях е огромна.

Асен Василев - кандидат за председател на "Продължаваме промяната": "Когато си на острието, всички удари падат върху теб. Цялата кална бригада ще се впрегне, абсолютно всичко ще тръгне с една основна цел - да премахнат "Продължаваме промяната", защото тя им пречи да разпределят порциите или да градят държавата с главно Д. Моментът, в който можехме да станем част от статуквото и разпределението на порциите, казахме не."

Според евродепутата Никола Минчев коалицията с "Демократична България" е без алтернатива. Теза, която подкрепиха и лидерите на "Демократична България", които бяха гости на форума. Имаше и видеобръщения от европейските им партньори от АЛДЕ и "Обнови Европа", които призоваха за незабавното освобождаване от ареста на варненския кмет Благомир Коцев и другите задържани.